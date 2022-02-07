Gökhan Göz'ün vukuatları bitmiyor! Önce Fatoş Yelliler'e kızıp eşyalarını sokakta yakmıştı! Şimdi de silahını polise teslim ederken bilerek yere attı!

Daha önce Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'e kızıp eşyalarını sokakta yakan Göz, sarhoş halde havaya ateş açmıştı.

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ve Gülşah Saraçoğlu'yla aşk yaşamasıyla tanınan Gökhan Göz'ün vukuatları devam ediyor.

DAHA ÖNCE DE FATOŞ YELLİLER'İN EŞYALARINI SOKAKTA YAKMIŞTI

Daha önce Fatoş Yelliler'e kızıp eşyalarını sokakta yakan Göz havaya kurşunlar sıkmıştı. Gökhan Göz silah çektiği sebebiyle evine baskın düzenlenen ünlü iş insanı polislere zor anlar yaşattı.

Polislere "Ne istiyorsunuz? Silah çekmişim. Silah çekmişim öyle mi? Gökhan Göz'ün silahını kontrol etmeye gelmişler..." dedi.

TEPKİLER GECİKMEDİ

Göz polisin silahını istemesi üzerine silahı verirken bilerek yere düşürmesi tepki çekti. Gökhan Göz'ün elinde silahla şoke eden hareketleri tepkilere neden oldu. Bircan Bali bu görüntülerden sonra "Sen kimsin?" diyerek tepki gösterdi. Seren Serengil ise "Ne terbiyesizsin sen ya" dedi.