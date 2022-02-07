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  3. Gökhan Göz'ün vukuatları bitmiyor! Önce Fatoş Yelliler'e kızıp eşyalarını sokakta yakmıştı! Şimdi de silahını polise teslim ederken bilerek yere attı!

Gökhan Göz'ün vukuatları bitmiyor! Önce Fatoş Yelliler'e kızıp eşyalarını sokakta yakmıştı! Şimdi de silahını polise teslim ederken bilerek yere attı!

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ve Gülşah Saraçoğlu'yla aşk yaşamasıyla tanınan Gökhan Göz'ün evine polis baskını yapıldı. Polislere zor anlar yaşatan ve polisin silahı alacağı sırada bilerek silahı yere düşüren Gökhan Göz'ün bu hareketleri sosyal medyada büyük tepki gördü.

Daha önce Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'e kızıp eşyalarını sokakta yakan Göz, sarhoş halde havaya ateş açmıştı.

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ve Gülşah Saraçoğlu'yla aşk yaşamasıyla tanınan Gökhan Göz'ün vukuatları devam ediyor.

Gökhan Göz'ün vukuatları bitmiyor! Önce Fatoş Yelliler'e kızıp eşyalarını sokakta yakmıştı! Şimdi de silahını polise teslim ederken bilerek yere attı!

DAHA ÖNCE DE FATOŞ YELLİLER'İN EŞYALARINI SOKAKTA YAKMIŞTI

Daha önce Fatoş Yelliler'e kızıp eşyalarını sokakta yakan Göz havaya kurşunlar sıkmıştı. Gökhan Göz silah çektiği sebebiyle evine baskın düzenlenen ünlü iş insanı polislere zor anlar yaşattı.

Polislere "Ne istiyorsunuz? Silah çekmişim. Silah çekmişim öyle mi? Gökhan Göz'ün silahını kontrol etmeye gelmişler..." dedi.

Gökhan Göz'ün vukuatları bitmiyor! Önce Fatoş Yelliler'e kızıp eşyalarını sokakta yakmıştı! Şimdi de silahını polise teslim ederken bilerek yere attı!

TEPKİLER GECİKMEDİ

Göz polisin silahını istemesi üzerine silahı verirken bilerek yere düşürmesi tepki çekti. Gökhan Göz'ün elinde silahla şoke eden hareketleri tepkilere neden oldu. Bircan Bali bu görüntülerden sonra "Sen kimsin?" diyerek tepki gösterdi. Seren Serengil ise "Ne terbiyesizsin sen ya" dedi.

Gökhan Göz'ün vukuatları bitmiyor! Önce Fatoş Yelliler'e kızıp eşyalarını sokakta yakmıştı! Şimdi de silahını polise teslim ederken bilerek yere attı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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