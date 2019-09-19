Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Müge ve Gülşen'le 2.sayfa'ya konuk olan Gökhan Güney kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında? merak edilmeye başlandı. İşte Gökhan Güney hakkındaki tüm bilgiler

GÖKHAN GÜNEY KİMDİR?

Gökhan Güney (d. 1954, Reyhanlı), 1954 Yılında Hatay'ın Reyhanlı İlçesinde doğdu. Arap asıllıdır. Yedi kardeşin en küçüğü olan Güney'in çocukluk hayatı bu mütavazı ilçede geçti.1967 yılında İstanbul'a üniversitedeki ağabeyinin yanına ziyarete gelen Güney daha sonra bir konfeksiyon atölyesinde çalışmaya başladı.

Askerlik çağına kadar tekstil işiyle uğraştı. Askerliğini Urfa'da bandocu olarak tamamladıktan sonra İstanbul'a geri döndü. Kısa süre sonra Fatma hanımla evlendi. Selim, Büşra ve Serhan isimli çocukları oldu. Bir yandan iş hayatını devam ettiren bir yandan da Melahat Pars yönetimindeki Kadıköy Musiki Cemiyetindeki eğitimini sürdüren sanatçı 1979 yılında 'Garibin Çilesi isimli ilk albümünü müzik marketlere sundu. Aynı zamanda onun için bu yılardan sonra kariyeri resmi olarakta başlamış oldu.

Yeşilçam'da Banu Alkan, Seda Sayan, Oya Aydoğan ve Bahar Öztan gibi birçok isimle 20 filme imza attı. Ayrıca 9 filminde yönetmenliğini yaptı. 80'li yıların ilk yarısında peş peşe yaptığı albümlerle ve hem oynadığı hem de yönettiği filmlerle adından çok sık söz ettirdi ve Arabesk–Fantezi Müziği'nin en başarılı isimlerden biri olmayı başardı.2010 Lu Yılların Başlarında İstanbul'un Kozyatağı Semtinde "Gökhan Güney Hatay Kebapçısı" Adlı Mekanı Açmış , Daha Sonra da devretmiştir.