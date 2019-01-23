Yılmaz Özdil'in 2 bin 500 liradan satılacak olan Atatürk kitabı büyük yankı uyandırdı. Vatandaşlardan gelen tepkilere sanat camiası da tepkisiz kalmadı.

Yılmaz Özdil'in 1881 adet basılarak 2 bin 500 liradan satışa sunulacak kitap için eleştiriler çığ gibi büyümeye devam ediyor.

" O SAYFALAR ALTIN MI?"

Athena grubunun solisti ve geçtiğimiz yıllarda O Ses Türkiye'de jürilik yapan Gökhan Özoğuz, Twitter hesabından Yılmaz Özdil'i eleştirdi. Özoğuz, "2500 tl ye kitap mı? Yok artık ne o sayfalar altın mı?" diyerek tepkisini gösterdi.

İŞTE GÖKHAN ÖZOĞUZ'UN PAYLAŞIMLARI

"2500 TL ye kitap mı? Yok artık ne o sayfalar altın mı? Yoo. Hmm ne peki ÖZEL SERİ hmmm bari Atatürk ile alakalı olmasaydı. Atatürk duysaydı önce kendi şiddetle karşı çıkardı. İdeolojisine ters bir durum. Ne tezat Ne abes!"

"Ben kendimce fikrimi hep söyleyeceğim. Taraf anlayışım körü körüne olmadığından doğru tınlayanı söyleyeceğim. Şimdi de başka troller coştu Çok mu önemli? Yoo yoklar ki önemli olsunlar sadece kim olduğunuzu hepimiz biliyoruz demek için bir göz kırpmak istedim."

"Bu arada kitap ilk çıktığında seve seve aldım tabi ki fakat bu 2500 TL ye özel seri Atatürk kitabı hareketini yanlış bulduğumu söyleyebilmeliyim öyle değil mi? Her şeye rağmen Kırmızıkediyayınevi severek takip ettiğim bir kapı."

GÖKHAN ÖZOĞUZ KİMDİR?

Gökhan Özoğuz, 14 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da Fenerbahçe semtinde doğmuştur. Aslen Gaziantep'lidir. Babası Ahmet Özoğuz'dur. Açıköğretim Fakültesinde okudu. 2007'de babaları Ahmet Hamdullah Özoğuz vefat etti. Müzisyen olmak için en büyük desteği dedesinden gördü.

15 yaşında gitar çalmaya merak salan Gökhan Özoğuz, Athena müzik grubunun solistidir. Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz ikiz kardeşidir.

2004 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi For Real adlı şarkıyla temsil ettiler. Bu şarkı 195 puanla 4. oldu ve Türkiye Eurovision tarihinde en fazla puan alan şarkı oldu.

Holigan albümünün aynı isimli şarkısı futbol maçlarının değişmez sloganı oldu. A Milli Basketbol takımımız için yaptığı "12 Dev Adam" şarkısı ise basketbol takımının sembol şarkısıdır. 2006 yılında ikiz kardeşi ile 4 yıllığına müzik eğitimi için Londra'ya gittiler Gökhan Özoğuz, 28 Aralık 2012 tarihinde Melis Ülken ile evlendi. 3 Temmuz 2013 tarihinde Ayşe Derya adında bir kızı oldu.

GÜRGEN ÖZ'DEN YILMAZ ÖZDİL'E VİDEOLU TEPKİ

Oyuncu Gürgen Öz'de 2 bin 500 lira değerinde olan kitaba tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir video ile gösterdi.

GÜRGEN ÖZ'ÜN YILMAZ ÖZDİL'E VİDEOLU CEVAP

İşte Öz'ün videosunda yer alan ifadeler:

"Hayatım ya gülmemek elde değil, gülmemek elde değil. Bu kapitalizmi çok seviyorum. Şimdi Yılmaz Özdil bir Atatürk kitabı yapmış 2 bin 500 lira yani 400 euro, asgari ücret 2 bin lira ama önemli değil kriz var ama önemli değil. 2 bin 500 lira dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kitap yok sadece Türkiye'de olur.

"ATATÜRK'ÜN KENDİ YAZDIĞI KİTAP 25 TL"

Atatürk'ün kendi yazdığı kitap Nutuk 25 TL ama yok 2 bin 500 lira verip, onunla ilgili yazılmış hepimizden daha Atatürkçü Yılmaz Özdil'in kitabını almak en mantıklısı en mantıklısı. Yani halka ulaşabilmesi için bu kitap 2 bin 500 lira. Yani burada ne demek istiyor Yılmaz Özdil, asgari ücreti 15, 20 bin lira yapın herkes 2 bin 500 liraya bu kitabı alabilsin demek istiyor. Bu adamın çok üzerine geliyorlar. Bir de Atatürk'ü iyi anlamak lazım. Atatürk köy enstitüleri yapıyor niye her köyde bir enstitü olsun bilgi bütün halka ulaşabilsin, herkes aydınlanabilsin, aydınlanabilmek bu kadar kolay olsun diye ama günümüzde 2 bin 500 lira evet."

GÜRGEN ÖZ KİMDİR?

Gürgen Öz kimdir, Gürgen Öz, 10 Mayıs 1978′de Zonguldak’ta doğmuştur. Mühendis baba ve tarih öğretmeni annesi İstanbul’da üniversitedeyken tanışmış. Babasının görevi nedeniyle evlendikten sonra Zonguldak’a yerleşmişlerdir. Ablasının adı Yaprak’dır. Ortaokul ve liseyi TED Zonguldak Koleji’nde okumuştur. Daha sonra üniversite için ailenin İstanbul’daki evlerine yerleşmişlerdir. İstanbul Üniversitesi’nde Sanat Tarihi ve Arkeoloji bölümünde okumaktayken baba ve annesinden gizli “Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü”, oyunculuk ana sanat dalı giriş sınavlarına girdi ve kazandı. 2001 yılında mezun olduktan sonra aynı bölümde tiyatro rejisi mastırına başladı. Konservatuvarda iki yıl asistan hocalık yaptı. Bu sırada okul arkadaşlarının tiyatro grubuyla yurt dışında birçok festivale katıldı.

Konservatuardayken yazdığı “Alman Satrancı” adlı oyunu kısa filme çekildi. Yurtiçi ve yurt dışında çeşitli ödüller aldı. Gürgen Öz, okul yıllarında birçok oyunda da oynadı. Okul zamanı ve sonrası “Bakırköy Belediye Tiyatroları” ve “Devlet Tiyatroları”nda görev aldı. BBT’de, Yaşar Kemal’in yazdığı, Müşfik Kenter‘in yönettiği, görev aldığı son oyun olan “Teneke”de başrolü üstlendi.

Başarılı oyuncu çeşitli dizilerde ufak roller aldıktan sonra televizyon kariyerine başladı. Okan Bayülgen’le çalışmaya başlayınca yoğunluk nedeniyle tez aşamasında yüksek lisans eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldı. Bir yıl sonra “Bakırköy Belediye Tiyatroları”ndaki görevinden yine yoğunluk nedeniyle ayrıldı. Yine 2009 yılı itibariyle tezini tamamlamak üzere yüksek lisansa geri dönmüştür. Aynı zamanda Semiha Berksoy Opera Vakfı, Tiyatro Stüdyosu’nda doğaçlama dersleri vermektedir.

Gürgen Öz 2007 yazında sona eren, Okan Bayülgen‘in sunduğu Makina programında da Murat Akkoyunlu ile birçok tipleme yaparak, Türk halkının beğenisini kazanmıştır.

Avrupa yakası dizisinde cesur karakterini canladırdı. En büyük çıkışını “Aşk Oyunu” dizisiyle yapmıştır.

2009 yılından itibaren Yitik Ülke Yayınevi’nden çıkan “Bozcaada Öyküleri”, “Olimpos Öyküleri” ve “80’lerde Çocuk Olmak” adlı kitaplarda öykü ve yazıları yayınlanmaktadır.

2010 yılında TRT de yayınlanmaya başlayan ve “Sakarya Fırat” adlı dizide bir kaç bölümlüğüne rol almıştır.

Tiyatro Oyunları:

Teneke : Yaşar Kemal – Bakırköy Belediy Tiyatrosu

Kadınlar da Savaşı Yitirdi : Curzio Malaparte – Bakırköy Belediy Tiyatrosu

Terk : Onur Bayraktar – Stüdyo Drama

Suret : Onur Bayraktar – Stüdyo Drama

Filmleri:

Plajda

Çinliler Geliyor

Hokkabaz

Şarkıcı

Romantik Komedi

Sıcak

Dizi Filmleri:

Kısmetim Otel

Aşka Sürgün

Aşk Oyunu

Avrupa Yakası

Melek

Aşkım Aşkım

Pembe Patikler

Sakarya Fırat

Televizyon Proğramları:

Havva Durumu

Kilit

Gürgen Öz Resmi Web Sitesi

Makina programında “Kız Kuruları” tiplemesi

YILMAZ ÖZDİL ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Yılmaz Özdil hakkında yapılan eleştirilere dün Sözcü gazetesindeki köşesinde cevap verdi.

İşte Özdil'in yazısından bir bölüm:

"Bu koleksiyon kitabı, elektrik faturası değil. Doğal gaz faturası değil.

Ödemek zorunda değilsin. Almaya mecbur değilsin. Mustafa Kemal'i okumak istiyorsan, aynı içerikteki Mustafa Kemal kitabı zaten her bütçeye uygun fiyatıyla var, özellikle internet üzerinden etiket mümkün."

"Padişahlara prestij kitap yapınca sorun yok, Atatürk için çaba harcayınca "istismar" öyle mi?"