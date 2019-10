Gökhan Seven Dünya Güreş Şampiyonası'nda bedensel engelli kategorisinde 75 kiloda Rus rakibini yenerek dünya şampiyonu olduğu. Bu durum Gökhan Seven hakkında internet üzerinde araştırılma yapılmasına yol açtı. Peki Gökhan Seven kimdir? Ayrıntılar haberimizde.

GÖKHAN SEVEN KİMDİR?

Gökhan Seven, başta bilek güreşi olmak üzere çeşitli spor dallarındaki başarılarıyla adından söz ettiren Milli sporcumuzdur.

Gökhan Seven yıllar önce verdiği bir demeçte "Engelliler sadece kendileriyle alakalı organizasyonlarda hatırlanırlar. Maalesef ülkemizde bu değişmeyen bir gerçek. Engellilerin yaşadıkları hayatı kolaylaştıracak şeyler yok denecek kadar az. Son yıllarda Paralimpik Oyunlar ve Olimpiyatlarda alınan başarılar ise sporun engellilerin bir umudu olduğunu ortaya koydu. Devletimize bu konuda büyük görevler düşüyor. Engellilerin spora teşviki için tesisleşmeyi ön planda tutmalı. Çünkü tesisleşme olursa spora başlayan engelli sayısı artar. Engelli milli sporcu sayısını artırmak istiyorsak, engellilere yönelik tesisler yapmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

Gökhan Seven bugün Dünya Güreş Şampiyonası'nda bedensel engelli kategorisinde 75 kiloda Rus rakibini yendi.

Gökhan Seven bu başarısıyla Dünya şampiyonu oldu.