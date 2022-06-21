Gökkuşağı gibi göründüler! Hayatın bütün renklerini içeren koşuya, büyük ilgi gösterildi

Belediyenin düzenlemiş olduğu koşuya ilgi büyüktü. Pek çok ilçeden katılımın gerçekleştiği koşuda, spor ve eğlence bir araya geldi. Belediye bu programdan önce SMA hastalığıyla mücadele edenler adına “Run For SMA 6K” ve epilepsi hastalığı adına “Mor Koşu 7K” programlarını düzenlemişti. Bu defa da hayattaki tüm renkleri içeren, “Color Run Maltepe 7K” koşusuna ev sahipliği yapan Maltepe Belediyesi, sporseverleri mutlu etti.

YARIŞ SONRASI ÖDÜL VERİLDİ

Etkinlik sonrası, dereceye girenlere kupa ve madalya verildi. Erkekler arasından birinci Mestan Turhan, ikinci Deniz Aydoğan, üçüncü de Hacı Sebahattin Çavga oldu. Kadınlar arasından ise, birinci Selin Güney, ikinci Esmanur Çimen, üçüncü ise Özlem Kırlı oldu. Dereceye girenlere ödülleri takdim edildikten sonra program sona erdi.