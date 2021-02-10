Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci transferinin maliyetini açıkladı!

Süper Lig'de 5 Ocak günü başlayan ara transfer döneminin Mesut Özil'le birlikte en çok konuşulan ismi olan İrfan Can Kahveci, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yarışa girdiği futbolcu olmuştu. Transferin son gününde Fenerbahçe'ye imza atan İrfan Can Kahveci, transferinde oluşan mali detaylarıyla tartışılmıştı. Bu tartışmalara son noktayı koyarak, transferin tüm mali detaylarını açıklayan Göksel Gümüşdağ, Milliyet Gazetesi yazarı Attila Gökçe'ye konuştu.

"10 MİLYON EURO'DAN FAZLA EDİYOR"

Atilla Gökçe'ye konuşan Göksel Gümüşdağ, İrfan Can transferinin mali detaylarını şöyle açıkladı:

"7 milyon euro nakit aldık. Deniz Türüç’ün bonservisini aldık, Tolga Ciğerci’yi aldık. İrfan’ın dış satışından yüzde 20 net pay için anlaştık. Fenerbahçe şampiyon olursa ayrıca 1 milyon euro alacağız."

İrfan Can'ın satışıyla kulübün mali durumunun düzeldiğini ifade eden Gümüşdağ, "İrfan'ın transferinden elde ettiğimiz geliri toplarsanız 10 milyon Euro'dan fazla ediyor. Sayın Mustafa Cengiz’e de anlattım. Çok dikkatli hesap yapmak durumundayım. Ben bırakırsam, borç beni bırakmaz. İrfan Can satışıyla bilançomuz pozitife dönüştü." sözlerini sarf etti.