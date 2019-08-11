Göktaşı filminin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Nerede çekildi?

Göktaşı filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Bugün hangi kanalda? Nerede çekildi? soruları bu filmi bugün televizyon ekranlarında izleyenler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için bu merak edilenleri araştırdık. İşte yanıtları...

GÖKTAŞI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Göktaşı’nda, yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar. Trakya’da Günebakan köyünde yaşayanların en büyük derdi kuraklıktır. Kuralıktan kurtulmanın yollarını arayan köy halkı, yağmur duasına çıkmaya karar verir. Dualar edilir edilmez tüm gözler semaya çevrilir. Herkesin gözü yağacak yağmurdadır.

Fakat onlar beklediklerinden bambaşka bir şeyle karşılaşırlar. Gökten yağmur yerine göktaşı parçaları düşer. Herkes şok içerisindedir. Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar inceleme yapmak için köye akın etmeye başlar ve incelemek için köylülerden aldıkları göktaşları için ciddi ücret öder. Köyün muhtarı İsmet ise bu işten yararlanmaya kararlıdır ve çeşitli kurnazlıklarla halkın sattıklarından bağış toplar.

Halk bir yandan ajanlara yüksek fiyatlarla göktaşlarını satmaya çalışırken bir yandan da muhtarın yaptığı kurnazlıklarla uğraşır. Bu sırada muhtarın şarkıcı olma hayalleri kuran oğlu Bahadır, köye haber yapmaya gelen muhabir Ceylan’a gönlünü kaptırırı. Günebakan köyü bu zamana kadar böyle bir curcuna yaşamamıştır.

GÖKTAŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Göktaşı filminde Şafak Sezer, Bülent Çolak, Ayhan Taş, Tuna Orhan, Mehmet Esen, Sinan Çalışkanoğlu, Ceyhun Fersoy ve Yılmaz Gruda rol alıyor.

GÖKTAŞI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

FİLM için set çalışanları ve oyuncular, 30 gün Kırklareli'nin Armağan Köyü'ne kamp kurdu.

GÖKTAŞI FİLMİ HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Göktaşı filmi ATV'de saat 20:00 itibariyle seyirci ile buluşacak.

ŞAFAK SEZER KİMDİR?

10 Ekim 1970 de Ankara Sincan'da doğmuştur. Eskiden, Ankara Çinçin Mahallesi'nde bir gecekonduda yaşıyordu. Annesi ev hanımı, babası Polat Sezer karayolları emeklisidir. İlkokuldayken koroda şarkı söylermiş. Ortaokulu; lacivert ceket, gri pantolonu yok diye bırakıp eczanede çalışmaya başlamış. Aslen Erzincan'lıdır.

Şafak Sezer'in Rahmetli babası Polat Sezer, Arif Sağ'ın siyasi danışmanıydı. Yani babasını sanat camiasında da tanırlardı. 18 yaşına geldiğinde işportacılık yapıyordu. Bir gün babası "Hazırlan seni Mehmet Karagöl'ün yanına götüreceğim" dedi. Mehmet Karagöl Ankara Halk Tiyatrosu'nun kurucularındandır. ona orada taklit yaptırdılar. Ve onu, "Eşeğin Gölgesi "adlı oyuna aldılar. Rolü eşekti. Yani Şafak Sezer tiyatroya eşek olarak başlamıştı.

İlk olarak 1989 yılında Ankara Halk Tiyatrosu'nda Haldun Taner'in 'Eşeğin Gölgesi' adlı oyunda eşek rolü ile sahneye çıktı. Daha sonra yine Ankara Halk Tiyatrosu'nda 'Devri Yalan', 'Başımızda Pak Bulut', 'Sen Bu Seçimi Unut', 'Saddam'ı Kim Öptü', 'Şirinler', 'Edi Büdü' ve 'Uzaylı Arif' adlı oyunlar ile Ankara Ekin Tiyatrosu'nda ise 'Biz Bu İhtilali Niye Yaptık', 'Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz' adlı oyunlar ile seyirci karşısına çıktı.

Askerliğini İstanbul'da yaparken de türlü türlü hokkabazlıklar yaparmış.

Dario Fo'nun 'Yüzsüz' adlı oyunundan sonra İlk filmi olan ve 9 Eylül Üniversitesi'nin Sinema-TV bölümünün çektiği 'Bir Düğün Masalı' adlı filmde rol alan sanatçının yer aldığı televizyon dizileri: 'Televizyon Çocuğu', 'Sıdıka', 'Baskül Ailesi', 'Dostlar Pasajı', 'Şafak Vakti' ve 'Reyting Hamdi'… 'Üçlü Oyun' filminden sonra sanatçı 'Vizontele' için kamera karşısına geçti. Daha sonra da Turkfilmi adlı yapım şirketinin ilk filmi olan Rus Gelin'de Zeki Alasya ve Metin Akpınar'la birlikte rol aldı.

Askerliğinin bitmesine 60 gün kala birliğinden izin alıp, Boran Kaya'nın sunduğu "İner misin çıkar mısın" adlı eğlence yarışmasına katılarak birinci olan Şafak Sezer; bundan sonra meşhur oldu.

Şafak Sezer, şimdiye kadar çevirdiği filmler ve diziler arasında en büyük ilgiyi "Kutsal Damacana" isimli filmle görmüş ve "2010 yılında "Kutsal Damacana 2" ile karşımıza çıkmıştır.

Bugüne kadar oyuncu olarak 20 TV dizisi, 18 sinema filmine imza atan Şafak Sezer, 'Kolpaçino Bomba' filmi için ilk kez yönetmen koltuğuna oturdu. "Yönetmenlik ego tatmini" diyen Sezer, "Esas filmimi daha çekmedim. Öyle bir film yapacağım ki, tüm ödülleri toplayacağım" dedi hayatı boyunca hiç kitap okumadığını belirten Safak Sezer.

2008'de kurduğu "Su Film AŞ" adlı şirketin sahibidir.

Esra Hanım ile evli olup iki kız çocuk babasıdır.

Şafak Sezer, Süleyman abisi ile beraber bir köfteci dükkanı açacağını belirtiyor.