Gökten kokain yağdı! Uçakla uyuşturucu sevkiyatı | 9 milyon euroluk kokaini yanlış eve attılar

İtalya'da uyuşturucu tacirlerinin kullandığı akıl almaz yöntem duyanlarda şaşkınlık yarattı. Uyuşturucuyu uçakla eve atan satıcılar, adresi şaşırınca yakayı ele verdi.

PİLOT HEDEFİ ŞAŞIRDI

İtalya'nın Sardinya adasında bir evin çatısına, içinde 8.5 kg kokain bulunan bir çanta düştü. Değeri 9 milyon euro değerindeki kokaini, yanlış hedefe atan hafif uçak pilotu gözaltına alındı. Oristano kentine bağlı Baratili San Pietro kasabasındaki evin sahipleri, çatılarına bir nesnenin düşmesi ve güneş panellerini kırması üzerine jandarmayı aradı. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda bulunan çantadan piyasa değeri 9 milyon euronun üzerinde saf kokain çıktı.

BÖLGEDEN GEÇEN UÇAKLAR İNCELENDİ

Yaşanan olayın aydınlatılabilmesi için harekete geçen ekipler, bölgeden geçen uçakların kayıtlarını incelemeye aldı. Aylar süren incelemeler ve tanık ifadeleri sonrası dün bir hafif uçak pilotu gözaltına alındı. Almanya'dan Sardinya adasındaki Cagliari Elmas Havaalanı'na iniş yapmasının ardından gözaltına alınan 28 yaşındaki pilot Francesco Rizzo, uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanıyor.

ALÇAKTAN UÇARAK RADARDAN KAYBOLDU

Yapılan incelemelerde, Rizzo'nun olaydan sonra Roma'dan bir Cessna uçakla Sardinya'ya gittiği ve ada üzerinde 20 dakika boyunca radardan kaybolarak çok alçaktan uçtuğu belirlendi. Pilotun alçaktan uçarak, hedef evi tespit etmeye çalıştığı açıklandı.

Kokaini pilota temin edenlerin ve alıcıların tespit edilmesi çalışmaları ise sürüyor. Sardinya adasında ilk kez böyle bir uyuşturucu teslimatı ortaya çıksa da güvenlik güçleri daha önce de benzer şekilde uçaktan uyuşturucu teslimatı yapılmış olabileceğinden şüpheleniyor.