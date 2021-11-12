Gökten Rus düştü! Vatandaşlar şoke oldu, kent bu olayı konuşuyor!

Çok nadir rastlanılan olay, Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana geldi. Kente tatil için gelen Rus uyruklu turist Anna Levitova, Yassı Tepe'den saat 12.00 sularında, yamaç paraşütüyle havalandı. Tekli uçuş gerçekleştiren Levitova, iniş için alçaldığı esnada rüzgarın ters etkisiyle paraşütünün bir anda kontrolünü kaybetti.

DEMİRE ASILI KALDI

Kızlarpınarı Mahallesi Fatih Sokak'ta meydana gelen olayda, binanın çatı demirlerinde asılı kalan mağdur kadını görenler hayrete düştü. Vatandaşlar vakit kaybetmeden durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirmesinin ardından, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ardından 110 İtfaiye'nin de ulaştığı adreste, ekipler merdiven ile çıktıkları kattan Levitova'yu kurtardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Rus turist, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.