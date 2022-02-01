Gökyüzündeki yeşil ışığın sırrı çözüldü! Türkiye Uzay Ajansı açıkladı: Meteor düşmüş

İstanbul'da gece saatlerinde yeşil bir ışık huzmesi gören vatandaşlar, söz konusu ışığı görüntülemiş ve meteor olduğu anlaşılmıştı. Akıllarında soru işareti oluşan vatandaşlar için Türkiye Uzay Ajansı, yazılı bir açıklama yaptı.

"FARKLI RENKTE GÖZLEMLENEBİLİR"

Açıklamada dün gece Türkiye'nin çeşitli noktalarında gökyüzünde yeşil ışık saçan meteor görüntülendiği anımsatılarak," Bu gök cisimleri kimyasal yapıları sebebiyle atmosferde pek çok farklı renkte gözlemlenebilir. Meteorlar, Dünya atmosferine girdiklerinde çok sayıda hava molekülü ile çarpışırlar. Bu çarpışmalar parçacığın dış katmanlarını püskürterek sodyum demir ve magnezyum atomlarından oluşan bir buhar oluşturur" denildi.

RENK OLUŞUMUNA İLİŞKİN BİLGİ VERİLDİ

Açıklamanın devamında meteor renklerine ilişkin bilgi verilerek şunlar kaydedildi:

"Meteor rengi, metal atom emisyonlarının mı yoksa hava plazma emisyonlarının mı baskın olduğuna bağlıdır. Birçok meteorun rengine, onlarca metal atomlarından yayılan ışık (mavi, yeşil, sarı) ile havadaki atoklar ve moleküller tarafından yayılan ışık (kırmızı) neden olur.

Metal atomları, sodyum lambalarındaki gibi ışık yayar, sodyum (Na) atomları turuncu - sarı bir ışık verir., demir (Fe) atomları bir ışık, magnezyum (Mg) yeşil baskın ışık yayar. İyonize kalsiyum (Ca) atomları, atmosferik nitrojen ve oksijen atomları (O) ve molekülleri kırmızı bir ışık verirken mor bir renk tonunda görülebilir. "