Gökyüzüne bakan herkes gördü! Elon Musk'ın Starlink uyduları İran'a yola çıktı!

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül günü başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınan ve 16 Eylül'de hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini, tüm dünyanın konuştuğu konu oldu.

İRAN'A İNTERNET VERECEK

Ülke genelinde başlayan protestoların ardından İran'da internetin kesilmesi ve Whatsapp'a erişimin kısıtlanması kararı alındı. Bunun üzerine açıklama yapan Elon Musk, kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in uzaya gönderdiği Starlink uydularının internet hizmeti vereceğini açıklamıştı.

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UYDULAR BİRÇOK İLDE GÖRÜLDÜ

Bu kapsamda söz konusu uydular, Mardin, Van, Elazığ başta olmak üzere Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin birçok ilinde görüntülendi. Vatandaşların uyduları dikkatle izlediği görüldü.