Gökyüzüne bakan herkes gördü! Elon Musk'ın Starlink uyduları İran'a yola çıktı!

Elon Musk'ın şirketi SpaceX’in uzaya gönderdiği Starlink uyduları Türkiye'nin birçok ilinde görüntülendi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül günü başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınan ve 16 Eylül'de hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini, tüm dünyanın konuştuğu konu oldu.

Gökyüzüne bakan herkes gördü! Elon Musk'ın Starlink uyduları İran'a yola çıktı!

İRAN'A İNTERNET VERECEK

Ülke genelinde başlayan protestoların ardından İran'da internetin kesilmesi ve Whatsapp'a erişimin kısıtlanması kararı alındı. Bunun üzerine açıklama yapan Elon Musk, kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in uzaya gönderdiği Starlink uydularının internet hizmeti vereceğini açıklamıştı.

Gökyüzüne bakan herkes gördü! Elon Musk'ın Starlink uyduları İran'a yola çıktı!

UYDULAR BİRÇOK İLDE GÖRÜLDÜ

Bu kapsamda söz konusu uydular, Mardin, Van, Elazığ başta olmak üzere Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin birçok ilinde görüntülendi. Vatandaşların uyduları dikkatle izlediği görüldü.

Gökyüzüne bakan herkes gördü! Elon Musk'ın Starlink uyduları İran'a yola çıktı! Gökyüzüne bakan herkes gördü! Elon Musk'ın Starlink uyduları İran'a yola çıktı!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bakımevinde kan donduran olay! 20 yaşındaki genci darp ederek öldürdüler!
Bakımevinde kan donduran olay! 20 yaşındaki genci darp ederek öldürdüler!
Abdurrahman Dilipak: "Mehdi, Mesih yanında Dabbetü’l Arz ve Yecüc ile Mecüc de ..."
Abdurrahman Dilipak: "Mehdi, Mesih yanında Dabbetü’l Arz ve Yecüc ile Mecüc de ..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Kabine bugün toplanıyor! Gözler çıkacak kararlarda!
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Kabine bugün toplanıyor! Gözler çıkacak kararlarda!
TİP'li Seda Kadıgil nefret söylemlerine dur demiyor! "Diyanet ve İmam-Hatip Lİseleri kapatılmadılıdır"
TİP'li Seda Kadıgil nefret söylemlerine dur demiyor! "Diyanet ve İmam-Hatip Lİseleri kapatılmadılıdır"
Son Haberler
İtalya'da seçim sonuçları belli oldu! Sağ ittifak, salt çoğunluğa ulaştı: Giorgia Meloni başbakan olmaya yakın
İtalya'da seçim sonuçları belli oldu! Sağ ittifak, salt çoğunluğa ulaştı: Giorgia Meloni başbakan olmaya yakın
2022 KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta olacak? 2022 KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?
2022 KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta olacak? 2022 KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yarı çıplak olmak onu kesmedi! 57'lik model Paulina Porizkova çırılçıplak poz verdi! Kimse o olduğuna inanamadı, fiziği göz doldurdu! "Sarkma bile yok!"
Yarı çıplak olmak onu kesmedi! 57'lik model Paulina Porizkova çırılçıplak poz verdi! Kimse o olduğuna inanamadı, fiziği göz doldurdu! "Sarkma bile yok!"
Dünya 2050 yılında nasıl bir yer olacak, neler yaşanacak? İşte Dünya'nın akıbeti hakkında senaryolar...
Dünya 2050 yılında nasıl bir yer olacak, neler yaşanacak? İşte Dünya'nın akıbeti hakkında senaryolar...
Antalya Demre'deki Drift ve Tuning Fest’te skandal olay! Müstehcen dans tepki çekti: "Bu memleketi ahlaksızlara bırakmayacağım"
Antalya Demre'deki Drift ve Tuning Fest’te skandal olay! Müstehcen dans tepki çekti: "Bu memleketi ahlaksızlara bırakmayacağım"
Amed Sportif - Bursaspor maçında tepki çeken görüntü: Tribünlerde Kürdistan bayrağı açtılar!
Amed Sportif - Bursaspor maçında tepki çeken görüntü: Tribünlerde Kürdistan bayrağı açtılar!
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 26 Eylül 2022 Pazartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 26 Eylül 2022 Pazartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar! Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti: 120 kaçak göçmen yakalandı!
Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar! Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti: 120 kaçak göçmen yakalandı!
Altın fiyatlarında çöküş! Gram ve çeyrek altın almanın tam zamanı! İşte güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında çöküş! Gram ve çeyrek altın almanın tam zamanı! İşte güncel altın fiyatları
Yarı çıplak olmak onu kesmedi! 57'lik model Paulina Porizkova çırılçıplak poz verdi! Kimse o olduğuna inanamadı, fiziği göz doldurdu! "Sarkma bile yok!"
Yarı çıplak olmak onu kesmedi! 57'lik model Paulina Porizkova çırılçıplak poz verdi! Kimse o olduğuna inanamadı, fiziği göz doldurdu! "Sarkma bile yok!"
Fatih Erbakan'dan büyük vaat: İşçi ve emeklilerin maaşına yüzde 150 zam!
Fatih Erbakan'dan büyük vaat: İşçi ve emeklilerin maaşına yüzde 150 zam!
Devlet Bahçeli, Erzurum mitinginde konuştu: “O Biden ise ben Erdoğan’ım” diyen irade bizim Cumhurbaşkanı adayımızdır
Devlet Bahçeli, Erzurum mitinginde konuştu: “O Biden ise ben Erdoğan’ım” diyen irade bizim Cumhurbaşkanı adayımızdır
Yorumlananlar
FOX TV Senden Daha Güzel dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Senden Daha Güzel final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?
FOX TV Senden Daha Güzel dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Senden Daha Güzel final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?
FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter Yunan medyasına konuştu! Hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı!
FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter Yunan medyasına konuştu! Hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı!
Başörtüsü nedeniyle kolej tarafından staja kabul edilmemişti! Bakanlık harekete geçti!
Başörtüsü nedeniyle kolej tarafından staja kabul edilmemişti! Bakanlık harekete geçti!
Son dakika | Çin'de darbe iddiası! Cumhurbaşkanının ev hapsinde tutulduğu öne sürüldü
Son dakika | Çin'de darbe iddiası! Cumhurbaşkanının ev hapsinde tutulduğu öne sürüldü