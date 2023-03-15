Gölcük Belediyesinin ücretsiz POMEM kursuna katılan 12 genç hayallerine kavuştu

Gölcük Belediyesi Spor Birimi tarafından açılan ücretsiz POMEM kursuna katılan 12 genç kurs sayesinde sınav ve mülakatlardan başarıyla geçerek hayallerinin mesleği olan polis olmayı başardı.

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Gölcük Belediyesinin ücretsiz POMEM kursuna katılan 12 genç hayallerine kavuştu

Gölcük Belediyesi tarafından açılan ücretsiz POMEM kursuna katılan gençlerden 12'si sözlü mülakatı da başarıyla geçerek polis olmaya hak kazandı.

29. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Sınavı (POMEM) için Gölcük Belediyesi Spor Birimi tarafından açılan ücretsiz hazırlık kursuna katılan gençler, büyük bir başarıya daha imza attı. Polis Meslek Eğitim Merkezi Fiziki Yeterlilik Sınavını kazanan 24 gençten 12'si sözlü mülakatı da başarıyla geçerek polis olmaya hak kazandı.

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GENÇ KURSİYERLER HAYALLAERİNİ MESLEĞİNE KAVUŞTU

Gençleri tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak düzenlenen 29.Dönem POMEM - Polis Meslek Eğitim Merkezi Fiziki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursu'nu kazanan 24 gencimizden 12'si polis olmaya hak kazandı. Gençlerimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, meslek hayatlarında üstün başarılar, hayat boyu da mutluluk ve esenlikler diliyorum. Gençlerimizin bu önemli sınavı kazanmalarında büyük emekleri olan Gençlik ve Spor Müdürü Murat Aydoğdu ve spor birimi personelimizi tebrik ediyorum" dedi.

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