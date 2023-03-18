Gölcük'te Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl etkinliğinde sergilenen tiyatro oyunu dakikalarca ayakta alkışlandı

Bu yıl 108. yıl dönümünü andığımız 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi nedeniyle Gölcük'te lise öğrencileri oynadıkları tiyatro oyunuyla dakikalarca ayakta alkışlandı.

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Gölcük'te Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl etkinliğinde sergilenen tiyatro oyunu dakikalarca ayakta alkışlandı

Gölcük'te 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü sebebiyle lise öğrencileri oynadıkları tiyatro oyunuyla dakikalarca ayakta alkışlandı.

Gölcük'te 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümünde tören düzenlendi. Tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Çelenk sunma törenin ardından, Gölcük Şehitliği'nde Kuran Kerim tilaveti ve dualarla şehitler anıldı. Başkan Sezer yaptığı açıklamada, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, milletimize "Çanakkale Geçilmez" dedirterek bu eşsiz zaferin gururunu yaşatan, vatan ve mukaddesat uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum" dedi.

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İZLEYİCİLER TARAFINDAN DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDI

Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı'nda da anma programı düzenlendi. Gölcük Kaymakamlığı, Gölcük Belediyesi, İlçe Milli eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen programda Gölcük Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladıkları Çanakkale konulu tiyatro oyunu, izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Oyunun ardından Gölcük'te ilkokul, ortaokul ve liseler arasında yapılan "Çanakkale" konulu resim, şiir ve konpozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

KAYNAK: İHA

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