Gölge başkan olarak ifade ediliyordu.. Özgür Özel'den dikkat çeken Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, seçimlerin ardından başlayan değişim tartışmalarının gölgesinde kurultaya gitti. 13 yıllık genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez Özgür Özel'e yenildi.

Ekrem İmamoğlu ile değişimcilerin desteklediği Özgür Özel, CHP'nin yeni genel başkanı seçildi.

İmamoğlu'nun desteğiyle seçildiği söylenen Özel, T24 isimli haber sitesine yaptığı açıklamalarla yine çok tartışılacak.

"Ekrem Bey’e akıl danışıyorum ama ..."

Ekrem İmamoğlu'nun Genel Merkez üzerindeki etkisi konusundaki soruya yanıt veren Özgür Özel, “Ben partiyle ilgili meselelerde bütün sevdiğim, güvendiğim arkadaşlarıma akıl danıştığım gibi Ekrem Bey’e akıl danışıyorum ama aramızda bir vesayet ilişkisi olduğunu iddia etmek, birincisi bana, ikincisi Ekrem Bey'e, üçüncüsü partiye büyük haksızlık. Bazı olumsuz şeyler çift yönlü konuşuluyor. Böyle konularda kim ne biliyorsa savcıya gitsin.” ifadelerinde bulundu.