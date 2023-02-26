Goni Naor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goni Naor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Goni Naor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Goni Naor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Goni Naor 23 Nisan 1999 tarihinde Har Adar şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da גוני נאור şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Goni Naor Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Goni Naor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Haifa futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Haifa takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Goni Naor'nin Maccabi Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Goni Naor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Goni Naor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Goni Naor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Goni Naor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında H. Katamon U19

1 Temmuz 2018 yılında Hapoel Katamon

25 Ocak 2023 yılında Maccabi Haifa

Goni Naor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Goni Naor şuan Maccabi Haifa takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Goni Naor Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Beitar Jerusalem(-2015), Maccabi Tel Aviv(2015-17), Hapoel Jerusalem(2017-)

İsrail takımında 8 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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