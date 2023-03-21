Gönüllerin vekili Alim Erdemir yeniden yola çıktı

Bir OY’un var. Bu oyunu birlikte bozacağız.

Sıralamasına bakmaksızın gayretli çalışmalar yaparak 2015 seçimlerinde performansı ile göz doldurup, bütün teşkilat mensuplarının takdirini kazanan Erdemir yeniden yola çıktı. Bürokrasi ve siyasi deneyimi üst seviyede olan ve TBMM’de Başkan Özel Kalem Müdür Yardımcısı ve danışmanlığı da yapmış olan Siyasetçi ve işadamı Alim Erdemir adaylığı sonrası gazetemize açıklamalarda bulundu.

2023 Seçimi her anlamda önemli bir seçimdir. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde birçok alanda ulusal ve uluslararası projelere imza atmıştır. Sosyal, ekonomik ve teknolojik bu atılımlar Dünya’da önemli ses getirmiştir. Bu da haliyle bölgede güçlenen ülkemize yönelik siyasi ve sosyal saldırıları beraberinde getirmiştir.

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Güçlü Türkiye’yi engelleyemeyecekler.

Yıllarca batı güdümlü politikaların ülkemiz siyasetine yön verdiğini belirten Alim Erdemir, geldiğimiz noktada Türkiye ulaştığı güçle engellenemeyecek güce kavuşmuştur. Bu güçlerin başında savunma sanayimiz gelmektedir. Şuan yüzde 85’e ulaştığımız yerli ve milli savunma sanayimiz sayesinde artık bölgesinde büyük bir güçtür. Düşünün makinesi bizde beyin kontrolü başka ülkelerde olan savunma gücümüz vardı. Bir örnek vermek gerekirse sınırlarımızı kontrol etsin diye İsrail’den aldığımız İHA’lar bilgi paylaşımını kısıtlı olarak bize iletmekteydi. Şimdi Bayraktar’larımız, ANKA’larımız var. İHA’ların yanında SİHA’larımız var. Kendi piyade tüfeğimiz, obüslerimiz var. Şimdi TOGG’umuz var. Otomotivde de artık daha güçlüyüz dedi.

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Türkiye Dünya’da ilk 11 ekonomi arasındadır.

Satın alma gücü paritelerine göre ülkeler listesinde Türkiye ilk 11’de olduğunu belirten Alim Erdemir bu büyük başarıdır. Geldiğimiz noktayı en güzel özetleyen bir veridir. Ama bu bize yetmeyecektir. Yaşadığımız onca felakete rağmen bunların altından kalkmayı bilerek daha yükseklere ulaşma hedefini yerine getireceklerini belirterek bundan kimsenin kuşkusu olmasın dedi.

Kentsel dönüşümde Cumhuriyet rekoru kırıldı. Evet betona yatırım yaptık. İyi de ettik.

Son yaşadığımız deprem felaketinin bir kentsel dönüşüm realitesini ortaya çıkardığını belirten Alim Erdemir, AKPARTİ iktidarları döneminde kentsel dönüşümün birilerinin yapmış olduğu tezviratlara rağmen çok önemli boyutlara ulaştığını muhalefetin sürekli olarak betona yatırım yapıyorlar çıkışının da bu sürede unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Bir OY’un var bu oyunu birlikte bozacağız.

Türkiye tarih boyunca fiili saldırılar yanında siyasi birtakım ataklarla durudurulmaya çalışılmıştır. Bunu yapanların niyeti bellidir. Dünyanın en önemli jeopolitik konumuna sahip Türkiye’de kaos çıkarmaktır. Bütün olayların bu bölgede yaşanıyor olması tesadüf değildir. Dolayısıyla yerli ve milli söylemi ile 21 yıldır iktidarda olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dik duruşuyla birilerini rahatsız etmektedir. Bunu çok iyi bilen batı 2023 seçimlerinde bir takım ittifakları kurdururarak bu hızı kesmek istemektedir. Bunu Suriye’de Irak’ta, Libya’da yapmıştır. Nasıl ki rahmetli Adnan Menderes’e, Özal’a ve Erbakan hocamızı iktidarlarından almak için için var güçleriyle çalışmışlarsa bugünde aynı sahneyi bize yaşatmak istemektedirler. Ama bunu ülkemizde başaramayacaklar. Türk’üyle, Kürt’üyle bu seçimde de yine istikrara destek vererek yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı seçerek yolumuza devam edeceğiz. Bu yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacaktır. Onun için diyoruz ki bir OY’un var. Gelin bu oyunu birlikte bozalım. Yani bir oy bile çok değerli. Bunun için çalışacağız dedi.

Alim ERDEMİR kimdir?

1974 Bayburt’ta doğdu.

Eğitim;

İlk ve Orta tahsilini Bayburt’ta, Liseyi; İzmit İmam-Hatip Lisesi’nde, Ön Lisansı Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu, Lisansı; Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yüksek Lisansını, İstanbul Beykent Üniversitesi İşletme Yönetimi alanında tamamladı.

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ve Bilgi Üniversitesi işbirliğince düzenlenen “İstanbul Kültür Varlıkları” sertifika programı ve Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitelerince düzenlenen “Yönetim ve Organizasyon “konusunda sertifika sahibi oldu.

Kamu Yönetim Tecrübesi

1997’de Körfez Belediyesi’nde başladığı kamu çalışma hayatına, 2000-2003 yıllarında Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi, 13 Yılı Pendik Belediyesi’nde olmak üzere, Müdürlük ve Danışman olarak toplamda 19 yıl Belediyecilik yaptı. Ardından 3 yıl TBMM Başkanı Özel Kalem Müdür danışman olarak görevini sürdürdü.

Değişik İl belediyelerinde eğitim seminerleri verdi. Ulusal ve Uluslar arası olmak üzere bir çok yerel yönetim projesinde müelliflik ve koordinatörlük yaptı. “Tuna’dan Açe’ye Kardeş Şehir Buluşması” adlı kültür projesi ve “Kamu Kaynakları Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düşürme Projesi” adlı Kamu Yönetimi projesi ödüllü projelerindendir.

Siyaset

RP Gençlik kollarıda başladığı siyasi hayatına AKPARTİ kurulmasıyla birlikte burada devam etti.

2015 Genel Seçimleri AKPARTİ İstanbul 1.Bölge 25 ve 26.Dönem Milletvekili Adayı oldu.

Araştırma, STK, Radyo TV, Gazete, Spor

Almanya , Hollanda, İsveç, İtalya, Fransa ve Slovenya’da yönetim ve organizasyon alanında inceleme ve kurumsal araştırmalarda bulundu.

Değişik Alanlarda Faaliyet gösteren STK’larda proje müellifliği ve koordinatörlük yaptı. KADEM üyeliği ve Anadolu Bayburtlular Derneği Üyeliği devam etmektedir.

Değişik Gazetelerde köşe yazarlığı ve Radyoculuk yaptı.

Uluslar arası SAVETE Spor Federasyonu yöneticiliğiyle yurt içi ve yurt dışı olmak üzere bir çok etkinliğe katıldı.

Yayınlanmış Eserleri,

Kur’anda Devlet Ahlakı Adlı kitabı yayınladı.

Dil bilgisi ve Aile

Arapça ve İngilizce biliyor

Op. Dr. Betül ERDEMİR’le evli olup, 2 Çocuk babasıdır.