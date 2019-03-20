Google Adsense Nedir? Nasıl çalışır? Nasıl kullanılır?

AB, Google'a, reklam hizmeti AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar avro para cezası verdi. Bunun üzerine Google AdSense nedir? Nasıl çalışır ve nasıl kullanılır? soruları merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Peki Google AdSense nedir? Nasıl çalışır ve nasıl kullanılır? Merak edilen tüm bu soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.. işte detaylar..

Google Adsense Nedir?

Her ne kadar pek çok kişi hobi uğraşı gibi görse de emeklerimizle ayakta duran web sitelerimizin gelir kaynağı işlevi görmesi en arzu edilesi durumdur. Bu noktada internet yayıncılığının yegane gelir kaynağının reklam olduğunun altını çizmekte fayda var. Bu sebeple web sitemizin belli alanlarına belli boyutlarda banner dediğimiz görseller koyarak bu alana reklam verilebileceğini duyururuz ama istisnalar hariç genelde pek işe yaramaz. (Küçük-orta ölçekli web siteleri kastediyorum.) Nitekim reklam verenler tekil bir web sitesine reklam yatırımı yapmaktansa reklam ağlarına ücret ödeyerek birden çok web portalında ürün ve hizmetlerinin reklamlarını yaptırırlar.

Google'da bu noktada bir reklam ağı (başka bir ifade ile reklam tüccarı) olarak karşımıza çıkmaktadır. Reklam verenler Google'ın Adwords adını verdiği sisteme bütçeler yükleyerek kampanya başlatırlar. Google, "Adsense" adını verdiği web site ağına reklam verenlerden aldığı reklam içeriklerini dağıtır. Web site sahipleri de aldığı ziyaretçi ve tıklanma sayısı ile doğru orantılı gelir elde ederek kazanca ortak olur.

Belli bir alana odaklanmış web sitelerin Adsense yoluyla oldukça yüklü kazançlar elde ettiğini çeşitli kaynaklardan görmekteyiz.

Örneğin siz bir site oluşturdunuz. Sitenize her gün kendinize ait özgün makaleler, yazılar yazıyor ve yayınlıyorsunuz. Ve bu yazılarınız internet üzerinde arama yapan kişiler tarafından kolay bir şekilde bulunuyor, çok da yararlı oluyor. İşte bu durumlar göz önüne alınarak siz de Google ‘ a başvuru yapıyorsunuz.

İşte Google’ ın sizin sitenizde yayınladığı reklamlara Google Adsense adını veriyoruz. Bir anlamda Google Adsense aslında reklam veren firmalar ile sizin aranızda Google’ ın aracılık yapmasıdır. Şirketler Google’ a belli miktarda para öderler. Bunun karşılığında reklamlarının yayınlanmasını isterler. Peki nerede yayınlanacak bu reklamlar? Tabi ki ilgili sitelerde. İşte buna da aracılık yapacak olan da Google ‘ dır. Siz de kendi sitenizde bu reklamları yayınlamak istiyorsanız Google Adsense hesabına sahip olmak zorundasınız. Adsense hesabı alarak firmaların Google’ a ödedikleri reklam payından birazını alabilirsiniz. Google aslan payını kendisi alsa da size bir Google Adsense hesabı vererek bir miktar da olsa bu bedeli paylaşıyor. Örneğin tıklama başına 0,20 krş öderse sizin sitenizde bu reklamlara günde 20 kere tıklansa 0,20 * 20 = 4 TL gibi bir bedel sizin Adsense hesabınıza geçmiş olur. Sanırım bu örnekle Google Adsense nedir sorusuna cevap ararken kafanızda bazı soru işaretlerini gidermiş olduk.

Google Adsense'ye Nasıl Kayıt Oluruz?

Bununla ilgili binlerce web site abartısız on binlerce içerik üretmiştir belki. Bizler bu yazımızda bu işin stratejisinin detaylarına inersek eminim ki bu yazı bir romanı andıracak kadar uzayabilir! Bu nedenle işin stratejisinden çok aşamalarını sizlerle paylaşmak niyetindeyim.

1. Youtube Yoluyla Adsense Kayıt Olma

Google'ın milyarca kez tıklanan popüler video ağında ürettiğiniz videolardan izlenme reklam görüntüleme/tıklama para kazanma imkanı veren uygulamadır. Bir Youtube kanalı oluşturduktan sonra bu bağlantıya giderek başvurabilirsiniz. İstisnai durumlar hariç birkaç saat içinde onay maili alacaksınız. Para kazanabilmek için telif hakkı sorunu olmayan videolar üretmeniz gerektiğini ve web sitenizde reklam yayınlayabilmek için hesap yükseltmesi gerektiğini de önemle hatırlatalım.

2. Blogger Yoluyla Adsense Kayıt Olma

Google'ın popüler ücretsiz blog servisi Blogger'ı kullanıyorsanız blogunuzu kazanca dönüştürebilirsiniz.Blogger panelinizden Kazançlar sekmesine tıklayarak başvuru yapabiliyosunuz. Blogunuz henüz Adsense kriterlerini karşılamıyorsa aşağıdaki gibi bir ekranla karşılaşabilirsiniz. Bu durumda yapmanız gereken beklemek ve içerik eklemeye devam etmek.

Reklam kodlarınızın blogger blogunuz dışında başka bir sitede aktif olamayacağını ve blogger dışındaki web siteleriniz için hesap yükseltmesi gerektiğinin önemle altını çiziyorum.

3. Web Site URL'nizi Kullanarak Adsense Kayıt Olma

Özgün içeriği bulunan ve belirli bir güncelleme sıklığına sahip olan web sitenizin url'sini girerek (www.siteismi.xyz şeklinde) Adsense başvuru yapabilirsiniz. Başvuru ekranındaki ilgili adımlarını tamamladıktan sonra karşınıza bir kod çıkacak. Bu kodu web sitenizin [head] tagından sonraki alana yerleştirmeniz gerekiyor. 3 gün içinde Google Adsense uzmanları inceleme yapacak (bu süre bazen çok uzayabiliyor) ve tarafınıza mail yoluyla geri dönüş yapılacaktır.

Google Adsense Nasıl İşler ? Kimler Adsense’den Para Kazanabilir ?

Google tüm website sahipleri için geliştirdiği bu serviste aslında reklam verenlerle website buluşturma gibi bir aracılık hizmeti görüyor diyebiliriz. Eğer reklam vermek istiyorsanız Adwords Nedir servisi sayesinde reklam alanlarınızı yazılarını ayarlayıp reklam yayınlamaya başlayabilirsiniz ve aylık-günlük-haftalık gibi bir kiralama bedeli söz konusu değil sadece reklamlarınıza tıklandığında sizden para kesilmektedir. Reklam vermek değilde almak istiyorsanız websitenizin herhangi bir yerinde reklam yayınlamak istiyorsanız ise Adsense servisini kullanabilirsiniz. Yine aynı ödeme yöntemini düşünebilirsiniz yani reklamlarınızı siteye eklediğiniz zaman kişiler reklama tıkladıkça size ücret gelmektedir. Bu biriken ücretleri detaylı raporlar halinde adsense hesabınızda görebilir ve Türkiye için 200 Tl üstü birikiminizde paranızı çekebilirsiniz.

Google Adsense’in belirli kuralları vardır ve bu kurallara uymadığınızda sert cezalarla karşılaşabilirsiniz. Örneğin içeriklerinizin özgün ve yasal olarak herhangi bir telif hakkı ihlal etmemesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra reklam yerleşimlerinizin aldatıcı olmaması gerekir gibi koşullar bulunmaktadır. Bu koşullar hem reklam veren kişi için hemde reklam yayınlayan kişiler arasındaki adaleti sağlamak için zorunludur ve dikkat edilmektedir. Bir siteniz ile adsense başvurusunda kabul edilirseniz istediğiniz tüm yukarıdaki koşulları sağlayan sitelerinizde reklam yayınlayabilirsiniz.