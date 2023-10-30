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Google arama motoru doları 4 TL birden düşerek 24 TL olarak göstermişti! Gerçek ortaya çıktı
Dün Google arama motoruna bakıp doların birden 4 TL düşüp 28 bin seviyelerinden 24 bin seviyelerinde olduğunu görenler panik satış ve alışlarla milyonlarca zarara uğradı. Bu durum kısa sonra gerçeğin ortaya çıkmasıyla netleşti.
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