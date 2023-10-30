Google arama motoru doları 4 TL birden düşerek 24 TL olarak göstermişti! Gerçek ortaya çıktı Dün Google arama motoruna bakıp doların birden 4 TL düşüp 28 bin seviyelerinden 24 bin seviyelerinde olduğunu görenler panik satış ve alışlarla milyonlarca zarara uğradı. Bu durum kısa sonra gerçeğin ortaya çıkmasıyla netleşti.