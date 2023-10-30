Google arama motoru doları 4 TL birden düşerek 24 TL olarak göstermişti! Gerçek ortaya çıktı

Dün Google arama motoruna bakıp doların birden 4 TL düşüp 28 bin seviyelerinden 24 bin seviyelerinde olduğunu görenler panik satış ve alışlarla milyonlarca zarara uğradı. Bu durum kısa sonra gerçeğin ortaya çıkmasıyla netleşti.

YAYINLAMA
Google News
Google arama motoru doları 4 TL birden düşerek 24 TL olarak göstermişti! Gerçek ortaya çıktı 1

GOOGLE DOLAR'I 24 TL SEVİYELERİNDE GÖSTERMİŞTİ! GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkarmasının ardından gözler Dolar/TL kuruna çevrilmişti. Son 3 gündür 28.10 TL dolaylarında işlem gören dolar dün akşam yaşanan bir hata nedeniyle Google arama motorunda 4 TL birden düşerek 24 TL olarak göründü.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Savunma sanayiinde gururlandıran görüntü! Türkiye'den savaş helikopteri satın aldılar, ilk kez görüntülendi
Savunma sanayiinde gururlandıran görüntü! Türkiye'den savaş helikopteri satın aldılar, ilk kez görüntülendi
Başkan Erdoğan indirim desteği çağrısında bulunmuştu! Odalar, borsalar ve iş dünyasından büyük destek geldi
Başkan Erdoğan indirim desteği çağrısında bulunmuştu! Odalar, borsalar ve iş dünyasından büyük destek geldi
Böylesini uzmanlar bile öngöremedi! Gram altın bugün rekorların rekorunu kırdı! İşte Kapalıçarşı'da son durum
Böylesini uzmanlar bile öngöremedi! Gram altın bugün rekorların rekorunu kırdı! İşte Kapalıçarşı'da son durum
Ekonomik koordinasyon kurulu Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı kritik kararlar alındı! İhracat artacak enflasyon düşecek
Ekonomik koordinasyon kurulu Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı kritik kararlar alındı! İhracat artacak enflasyon düşecek
Tekirdağ'da doğalgaz heyecanı! Su sondajı yapılan araziden doğalgaz fışkırdı, Poşetlere doldurup test ettiler
Tekirdağ'da doğalgaz heyecanı! Su sondajı yapılan araziden doğalgaz fışkırdı, Poşetlere doldurup test ettiler
Google arama motoru doları 4 TL birden düşerek 24 TL olarak göstermişti! Gerçek ortaya çıktı
Google arama motoru doları 4 TL birden düşerek 24 TL olarak göstermişti! Gerçek ortaya çıktı
Son Haberler
Rusya'dan Türkiye'ye büyük jest! Alınan kararla 25 ülke arasına girmiş oldu
Rusya'dan Türkiye'ye büyük jest! Alınan kararla 25 ülke arasına girmiş oldu
Tuzla'da geçmişin izleri canlandırıldı! Tarihi 'Perili köşk' müze oldu
Tuzla'da geçmişin izleri canlandırıldı! Tarihi 'Perili köşk' müze oldu
Piknik yapan iki ailenin "top" kavgasında ortalık savaş alanına döndü! O anlar kamerada!
Piknik yapan iki ailenin "top" kavgasında ortalık savaş alanına döndü! O anlar kamerada!
Kenan Sofuoğlu’nun 5 yaşındaki oğlu minik Zayn bu kez korkuttu! Vitesli motordan böyle düştü!
Kenan Sofuoğlu’nun 5 yaşındaki oğlu minik Zayn bu kez korkuttu! Vitesli motordan böyle düştü!
Mahkemeden milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar! Yasaya uymayan ev sahiplerine tazminat cezası
Mahkemeden milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar! Yasaya uymayan ev sahiplerine tazminat cezası
Dünyaca ünlü ekonomist Robin Brooks'dan Türk Lirası için dikkat çeken açıklama: Doların gerçek değeri 21 TL
Dünyaca ünlü ekonomist Robin Brooks'dan Türk Lirası için dikkat çeken açıklama: Doların gerçek değeri 21 TL
Altında son durum ne, gram, çeyrek altın ne kadar? 30 Ekim Pazartesi güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek altın ne kadar? 30 Ekim Pazartesi güncel altın fiyatları
Çok Okunanlar
Altında son durum ne, gram, çeyrek altın ne kadar? 30 Ekim Pazartesi güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek altın ne kadar? 30 Ekim Pazartesi güncel altın fiyatları
Ekonomik koordinasyon kurulu Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı kritik kararlar alındı! İhracat artacak enflasyon düşecek
Ekonomik koordinasyon kurulu Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı kritik kararlar alındı! İhracat artacak enflasyon düşecek
İsrail - Filistin savaşında son durum ne? Bilanço her geçen gün ağırlaşıyor, Öldürülen çocuk sayısı açıklandı
İsrail - Filistin savaşında son durum ne? Bilanço her geçen gün ağırlaşıyor, Öldürülen çocuk sayısı açıklandı
Türkiye'den ikinci yüz yıla merhaba! 7 den 70'e 81 ilde tüm Türkiye tek yürek oldu
Türkiye'den ikinci yüz yıla merhaba! 7 den 70'e 81 ilde tüm Türkiye tek yürek oldu
Türkiye teklif etti! Üç kardeş ülke Türkiye, Azerbaycan Türkmenistan gücünü birleştiriyor
Türkiye teklif etti! Üç kardeş ülke Türkiye, Azerbaycan Türkmenistan gücünü birleştiriyor
Türkiye, İsrail ile tüm enerji anlaşmalarını askıya aldı, yeni hamlelerini hazırladı! Rota Akdeniz ve Karadeniz
Türkiye, İsrail ile tüm enerji anlaşmalarını askıya aldı, yeni hamlelerini hazırladı! Rota Akdeniz ve Karadeniz
Altının yükselişi durdurulamıyor, Rekor üstüne rekor kırıyor, İşte güncel altın fiyatları
Altının yükselişi durdurulamıyor, Rekor üstüne rekor kırıyor, İşte güncel altın fiyatları
Yorumlananlar
Herkes şaka zannetti ama gerçek çok başka! Belaruslu genç kız İstanbul'da açtığı pankartla kendine koca arıyor!
Herkes şaka zannetti ama gerçek çok başka! Belaruslu genç kız İstanbul'da açtığı pankartla kendine koca arıyor!
Cihazımı bul özelliğini kullandı, hırsızı çaldığı telefonu satarken yakaladı!
Cihazımı bul özelliğini kullandı, hırsızı çaldığı telefonu satarken yakaladı!