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Google Avustralya'ya göz dağı verdi! Arama motorunu hizmeti sona erecek

Avustralya’daki en yaygın arama motoru konumunda bulunan Google, telif haklarını paylaştırma girişimine ilişkin olarak arama motorunu Avustralya’dan kaldırmakla gözdağı verdi.

Google Avustralya'ya göz dağı verdi! Arama motorunu hizmeti sona erecek

Avustralya, Google, Facebook ve potansiyel olarak diğer teknoloji şirketlerinin haber içerikleri için medya kuruluşlarına ödeme yapması için dönüm noktası niteliğinde bir yasa hazırlığında. 

Fakat  ABD merkezli teknoloji devleri, bu yasaları uygun bulmadığını ve yerel hizmetlere erişime zarar vereceği görüşünü savundular.  

"SCOTT MORRİSON TEHDİTLERE BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Google Avustralya genel müdürü Mel Silva cuma günü Senato’daki duruşmada yasaların “uygulanamaz” olduğunu söyledi ve “Bu durum yasalaşacak olursa, bize Google Arama’yı Avustralya’da kullanıma sunmayı bırakmaktan başka gerçek bir seçenek bırakmaz” şeklinde ifade etti.

Hükümet, teknoloji platformlarının haberleri okumak isteyen insanlardan müşteri kazanması nedeniyle teknoloji devlerinin haber kanallarına “makul” bir miktar ödeme yapmaları gerektiğini öne sürüyor.

Hükümetin verilerine göre, Avustralya yazılı medyası 2005 yılından beri reklam gelirlerinde yüzde 75'lik düşüş yaşadı.  Google’ın arama motorunu kaldırma tehdidine karşı ise Avustralya Başbakanı Scott Morrison da “tehditlere boyun eğmeyeceklerini" söyledi. 

Google Avusturalya'ya göz dağı verdi! Arama motorunu hizmeti sona erecek

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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