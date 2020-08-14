Peru'nun başkenti Lima'da yaşanan olayda, kocasını aldatmak isteyen bir öğretmen, akıl almaz şekilde yakalandı. Eşinin bir erkekle bankta oturduğunu Google Street View'de gören koca, onu kıyafetlerinden tanıdı. Karısıyla yüzleşen eş, itirafın ardından soluğu mahkemede aldı. Bunun üzerine olayı duyan ve eşinden şüphelenen bazı okurlar, 'Google Haritalar nedir? Nasıl kullanılır?' sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İşte bu soruların cevapları...

GOOGLE HARİTALAR NEDİR?

Akıllı telefonlarda bulunan bu uygulama ülkemizde genellikle navigasyon amacıyla kullanılsa da haritalar, dünyanın birçok ülkesini, hiç efor sarf etmenize gerek kalmadan 3 boyutlu olarak görmenizi sağlıyor. Bilgisayarda ve mobil cihazlarda kullanılabilen bu uygulamanın taşınabilir cihazlardaki en büyük amacı, adres tarifi almak ve navigasyon ile gerçek zamanlı olarak gitmek istediğiniz yere ulaşmanızı sağlamaktır.

NASIL KULLANILIR?

Türkiye'de kullanımı oldukça yaygın olan bu uygulamayla dünyanın her yerindeki ülke, şehir, mahalle ve hatta sokak detaylarını görebilir, gideceğiniz yerdeki toplu taşımalarla ilgili detayları (güzergah, sefer saati, duraklar...) öğrenebilir, alternatif rotalarla trafikten kaçınabilir ya da yolu kısaltabilirsiniz. Dünyanın en büyük online harita platformu olan uygulamayı kullanmak içinse akıllı telefon sahibi olmanız yeterli. Bu telefonlarda genellikle yüklü olan uygulamanın 'arama' kısmına gitmek istediğiniz yeri (cadde, sokak, bina numarası, mekan adı...) yazıp 'sokak görünümü' seçeneğini işaretleyerek sokakta kimlerin kimlerle dolaştığını da görebilirsiniz.