Google ölçtü! Pendikliler Koronavirüs salgınında neler yaptı? İşte detaylar...

İstanbul’un en büyük 4.nüfusuna sahip İlçesi olan Pendik’te Google, Covid-19'un hareket alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdiğini ölçtü.

MARKET VE ECZANELERE HÜCUM EDİLDİ

Google'ın açıkladığı verilere göre Pendik’teki insan hareketliliğinde; restoran, kafe, AVM, alışveriş- eğlence merkezleri, müze, kütüphane ve sinema merkezlerinde yüzde 24, işyerlerinde yüzde 16 düşüş yaşandı.

Söz konusu dönemde market ve eczanelerde yüzde 24, konut verilerindeki hareketlilik verilerinde ise yüzde 5 artış yaşandı.

İstanbul genelinde ise yüzdeler şu şekilde:

Perakende ve Rekreasyon: -%29

Parklar: -%12

Toplu Taşıma İstasyonları: -%10

İş Yerleri: -%15

Konutlar: +%6

Market ve Eczaneler: +%23

PEKİ GOOGLE BU VERİLERE NASIL ERİŞİYOR?

Google’ın bu verileri böylesi detaylı bir şekilde elde edebiliyor olması, bir çok kişide merak uyandırıyor, günümüz ve gelecekle ilgili olarak kafamızda farklı soru işaretlerinin oluşmasına sebep oluyor. Google INC şirketi ise , verileri nasıl derlediğini de şöyle aktarıyor:

Bu bulguları, Google Hesabında Konum Geçmişi ayarını etkinleştirmiş olan kullanıcılardan elde edilen verilere göre hesaplarız, yani veriler kullanıcılarımızın içinden bir örnek grubu temsil eder. Tüm örneklerde olduğu gibi, bu bulgular daha geniş bir kitlenin bire bir davranışını yansıtabilir veya yansıtmayabilir.

VERİLER HAKKINDA DAHA DETAYLI BİLGİ

Bu veriler hakkında Bu raporlarda, farklı yerlere yapılan ziyaretlerin ve bu yerlerde kalma süresinin referans değere kıyasla nasıl değiştiği gösterilmektedir. Bu değişiklikler hesaplanırken, Google Haritalar

içinde yerlerle ilgili popüler saatleri göstermek için kullandığımız türde anonim hale getirilmiş toplu

veriler kullanılır.

Her bir günde gerçekleşen değişiklikler, haftanın o gününe ait referans değerle karşılaştırılır:

● Referans değer, 3 Ocak ile 6 Şubat 2020 tarihleri arasındaki 5 haftalık dönem boyunca,

haftanın ilgili gününe ait ortanca değerdir.

● Raporlarda birkaç haftalık trendler gösterilir ve en yeni veriler yaklaşık 2-3 gün öncesine aittir

(raporlar bu kadar sürede oluşturulur). Hesaplamaya dahil edilen veriler kullanıcı ayarlarına, bağlantıya ve verilerin gizlilik eşiğimizi karşılayıp karşılamamasına bağlıdır.

Gizlilik eşiği karşılanmazsa (bir yer, anonimlik sağlanacak kadar yoğun olmazsa) o gün için herhangi bir değişiklik görüntülemeyiz.

Sosyal mesafeyi koruma ve temel hizmetlere erişim açısından faydalı kategorilere yer veririz. Bu bulguları, Google Hesabında Konum Geçmişi ayarını etkinleştirmiş olan kullanıcılardan elde edilen verilere göre hesaplarız, yani veriler kullanıcılarımızın içinden bir örnek grubu temsil eder. Tüm örneklerde olduğu gibi, bu bulgular daha geniş bir kitlenin bire bir davranışını yansıtabilir veya yansıtmayabilir.

Yerler kapanıp tekrar açıldıkça raporlarımızı iyileştirmeye devam ediyoruz. Marketler ve eczaneler, Mağazalar ve eğlence yerleri, Toplu taşıma durakları ve Parklar kategorileri için değişiklikleri hesaplama yöntemimizi güncelledik. Mayıs 2020'den önce yayınlanmış bölgelerdeki verilerde, 11-18 Nisan 2020 tarihleri arasında başlayan tutarlı bir sapma (yukarı veya aşağı) olabilir.