Bahçeli'den 'Atatürk' açıklamasıOn Numara çekiliş sonuçları 27 Temmuz 2020 (MPİ)Ankara'da korkutan yangın! Alevlere müdahale sürüyor!Günlük burç yorumları 28 Temmuz Salı 2020ATA AÖF, AUZEF taban puanları 2020 belli oldu mu? Açık Öğretim Fakültesi 2 ve 4 yıllık bölümleriEngelli vatandaşın cansız bedeni ayçiçeği tarlasından çıktı!Göz uçuğu rahatsızlıklarına dikkat!YKS Hukuk taban puanları 2020 başarı sıralamaları"Gün geldi virüs tespit etmemize rağmen açıklamadık"Selin Şekerci'den Serdar Bilgili ile ilgili aşk iddialarına açıklama getirdi!
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. BİLİM TEKNOLOJİ
  3. Google'dan Gmail uygulamasına yeni özellik!

Google'dan Gmail uygulamasına yeni özellik!

Google çok kullanılan e,posta servisi gmail'e yeni bir güncelleme getirdiğini duyurdu. Yeni gelen özellikle birlikte video konferans uygulaması olan Google Meet, Gmail'in bünyesinde kullanıcılara sunuldu.

Google'dan Gmail uygulamasına yeni özellik!

Koronavirüs süreciyle birlikte  çalışanların büyük bir kısmının uzaktan çalışma sistemine dahil olmasıyla beraber video konferans uygulamalarına olan ilgi büyük oranda fazlalaştı. Zoom, Microsoft Teams, Skype gibi uygulamalar milyonlarca yeni kullanıcıyı kendilerine çekmeyi başarırken, bu uygulamalardan bir diğiri de Google Meet oldu.

Kullanıcıların özellikle online eğitim için gerek duyduğu bu uygulamalara rağbet gün geçtikçe artıyor. 

Google'dan Gmail uygulamasına yeni özellik!

Google Meet ayrı bir uygulama şeklinde kullanıma açık olsa da, Google'un planı bu uygulamalarını tek çatı altında kullanıcılara sunmak. Bu bağlamda Gmail'e eklenen Google Meet için kullanıcılar artık çok daha kolay bir şekilde ulaşım sağlayabilecek.

Aşamalı olarak kullanıcılarına sunulan özellik, Meet sekmesi altında görünüyor ve bu bölümden kullanıcılar video konferans başlatabiliyor veya var olan oturumlara katılabiliyor.

Google'dan Gmail uygulamasına yeni özellik!

Bundan uzun zaman önce, Google Hangouts ismiyle kullanıcılara sohbet ve görüntülü görüşme imkanı sunan Google geçen yıldan itibaren Google Meet adıyla yeni ve daha verimli bir görüşme platformu sunmaya başlamıştı.

Google'dan Gmail uygulamasına yeni özellik!

GOOGLE MEET NASIL KULLANILIR?

Gmail kullanıcısıysanız Google Meet'i internet tarayıcınız üzerinden, herhangi bir uygulama yüklemeden kullanmanız mümkün. Bunun için Google Meet'in internet adresine giderek görüşme başlatmanız veya davetli olduğunuz görüşmeye katılmanız yeterli olacaktır.

Gmail kullanıcısı iseniz mail kutunuzun sol sütununda yer alan butonları kullanarak bir Google Meet görüşmesi başlatabilir veya bir görüşmeye katılabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey butonları tıklamak, tarayıcınıza kamera ve ses izni verip, görüşmeye arkadaşlarınızı davet etmek. Bu uygulamayı kullanabilmek için Gmail hesabına sahip olmanız gerekiyor.

Google'dan Gmail uygulamasına yeni özellik!

Google Meet uygulamasını telefonunuz üzerinden kullanmak isterseniz de Google Play'den Meet uygulamasını indirip, kullanmaya başlayabilirsiniz. 

Kübra Kaçmaz
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT