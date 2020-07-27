Google'dan Gmail uygulamasına yeni özellik!

Koronavirüs süreciyle birlikte çalışanların büyük bir kısmının uzaktan çalışma sistemine dahil olmasıyla beraber video konferans uygulamalarına olan ilgi büyük oranda fazlalaştı. Zoom, Microsoft Teams, Skype gibi uygulamalar milyonlarca yeni kullanıcıyı kendilerine çekmeyi başarırken, bu uygulamalardan bir diğiri de Google Meet oldu.

Kullanıcıların özellikle online eğitim için gerek duyduğu bu uygulamalara rağbet gün geçtikçe artıyor.

Google Meet ayrı bir uygulama şeklinde kullanıma açık olsa da, Google'un planı bu uygulamalarını tek çatı altında kullanıcılara sunmak. Bu bağlamda Gmail'e eklenen Google Meet için kullanıcılar artık çok daha kolay bir şekilde ulaşım sağlayabilecek.

Aşamalı olarak kullanıcılarına sunulan özellik, Meet sekmesi altında görünüyor ve bu bölümden kullanıcılar video konferans başlatabiliyor veya var olan oturumlara katılabiliyor.

Bundan uzun zaman önce, Google Hangouts ismiyle kullanıcılara sohbet ve görüntülü görüşme imkanı sunan Google geçen yıldan itibaren Google Meet adıyla yeni ve daha verimli bir görüşme platformu sunmaya başlamıştı.

GOOGLE MEET NASIL KULLANILIR?

Gmail kullanıcısıysanız Google Meet'i internet tarayıcınız üzerinden, herhangi bir uygulama yüklemeden kullanmanız mümkün. Bunun için Google Meet'in internet adresine giderek görüşme başlatmanız veya davetli olduğunuz görüşmeye katılmanız yeterli olacaktır.

Gmail kullanıcısı iseniz mail kutunuzun sol sütununda yer alan butonları kullanarak bir Google Meet görüşmesi başlatabilir veya bir görüşmeye katılabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey butonları tıklamak, tarayıcınıza kamera ve ses izni verip, görüşmeye arkadaşlarınızı davet etmek. Bu uygulamayı kullanabilmek için Gmail hesabına sahip olmanız gerekiyor.

Google Meet uygulamasını telefonunuz üzerinden kullanmak isterseniz de Google Play'den Meet uygulamasını indirip, kullanmaya başlayabilirsiniz.