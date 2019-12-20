Google sahibi kim? | Google nerede kuruldu? | Google'ın serveti ne kadar? | Google kimin?

Google'ın sahibi kim? Google ile ilgili birçok kişi internet üzerinde arama yapıyor. Google'ın sahibi kim? "Google nerede kuruldu?" ve "Google'ın serveti ne kadar?" gibi soruların cevabı merak ediliyor. Peki Google'ın sahibi kim? Google nerede kuruldu? Serveti ne kadar? Ayrıntılar haberimizde.

GOOGLE'IN SAHİBİ KİM? GOOGLE NEREDE KURULDU?

Google, Sergey Brin ve Larry Page tarafından Stanford Üniversitesinde doktora öğrencisiyken 4 Eylül 1998'de kuruldu. Google kurucuları olan Sergey Brin ve Larry Page ” Google Guys ” olarak anılmaktadır ve günümüzde halen yönetim kurulu üyesi olarak görevlerine devam etmekteler.

GOOGLE'IN SERVETİ NE KADAR?

Google şirketinin ilk kuruluşu sırasında aldığı 100 000$’lık ve 750 000’lık maddi sponsorluk; onların amatör ve inançlı bir ruhla ilk alan adı üzerinden gelecekte onları dünyanın en büyük şirketlerinden birisi haline getirecek atılımını yapmışlardır. Bugün kuruculardan Sergey Brin onca zenginliğine rağmen halen Kaliforniya’daki mütevazi eski evinde yaşamakta ve işe bisikletle gitmektedir. Hatta onu sık sık metroda bile görenler çıkmaktadır. Larry ise Sergey’e nispeten daha bonkör bir yaşam tarzı sürmektedir (2014 yılında aldığı 40 milyon dolar değerindeki megayat bunun kanıtıdır). O dünyanın kayıtlardaki en zengin 50 adamı arasındadır.

Google kimin? Bu soruya net bir yanıt verilemez çünkü 2004 yılında hisselerini halka arz eden Google firmasının on binlerce hissedarı bulunmaktadır. Piyasa değeri 160 milyar doları geçkin olan ve 40 000’den fazla çalışanı olan Google firmasının en büyük hissedarları Larry Page ve Sergey Brin’dir.

Tahminen şu anda Larry’nin 21 milyar dolarlık, Sergey’in’de 22 milyar dolarlık hissesi bulunmaktadır. Google firmasının dünyanın birçok ülkesinde onlarca ofisi bulunmaktadır. Bu ofislerden en büyüğü Kaliforniya'daki (San Jose yakınındaki Santa Clara country’deki mountview şehri) 150 dönümden daha geniş bir arazi üzerinde kurulan ve 110 000 mertrekare çalışma alanına sahip ofisidir. Google firmasının sloganı ise “don’t be evil” yani asla “kötü olma” şeklindedir. Bu slogan bir çok kişi tarafından saçma bulunmuş ve eleştiri konusu olmuştur.