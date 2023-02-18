Goran Palecek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Goran Palecek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Goran Palecek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Goran Palecek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Goran Palecek 28 Kasım 2003 tarihinde Sydney, New South Wales şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Avustralya,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Goran Anthony Paleček şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Goran Palecek Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Goran Palecek, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Orijent Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Orijent Rijeka takımına 22 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Goran Palecek'nin HNK Orijent Rijeka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Goran Palecek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Goran Palecek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Goran Palecek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Goran Palecek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağu 2022 yılında NK Orijent 1919

Goran Palecek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Goran Palecek şuan HNK Orijent Rijeka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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