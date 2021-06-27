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Görenler maşallah dedi! Can Bonomo-Öykü Karayel çiftinin minik bebekleriyle deniz keyfi

2018’de nikah masasına oturan Can Bonomo ve Öykü Karayel çifti yazın gelmesiyle soluğu tatilde aldı. Minik bebekleri Roman ile deniz keyfi yapan aile deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Görenler maşallah dedi! Can Bonomo-Öykü Karayel çiftinin minik bebekleriyle deniz keyfi

2018’de nikah masasına oturan sevilen sanatçı Can Bonomo ile başarılı oyuncu Öykü Karayel'in minik bebekleriyle yaptığı deniz keyfi görenlerin içini ısıttı. 2018’de nikah masasına oturan çift aşklarını minik bebekleriyle taçlandırdı. keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaşan çift, çizdikleri mutlu aile tablosu ile adeta düşman çatlatıyor.

Görenler maşallah dedi! Can Bonomo ve Öykü Karayel çiftinin minik bebekleriyle deniz keyfi

Yazın gelmesiyle soluğu tatilde alan çift denizin ve güzel havanın tadını çıkarıyor. Karayel ve Bonomo çifti minik oğulları Roman ile birlikte özel bir beachte görüntülendi. Ailenin oğullarını denizle tanıştırdığı o anlar hoş görüntülerin oluşturdu.

Görenler maşallah dedi! Can Bonomo ve Öykü Karayel çiftinin minik bebekleriyle deniz keyfi

Tatilde olan çiftin bebekleri ile yaşadığı deniz keyfi ise görenlere maşallah dedirtti. Tatil sezonunu Çeşme'de açan ünlü çift, oğulları Roman'ı denize sokarken objektiflere yansıdı. Çift yaşadıkları anları ölümsüzleştirmek için arkadaşlarına poz verdi. 

 Görenler maşallah dedi! Can Bonomo ve Öykü Karayel çiftinin minik bebekleriyle deniz keyfi

Keyif dolu anlar yaşayan aile, daha sonra öğle saatlerinde arkadaşları ile bir araya geldi. Arkadaşları ile vakit geçiren çift, tatilin tadını çıkardı.

Görenler maşallah dedi! Can Bonomo ve Öykü Karayel çiftinin minik bebekleriyle deniz keyfi
Mutlulukları her hallerinden belli olan çift denizde keyifli anlar yaşadı. Minik bebeklerini sırayla kucaklarına alan çift neşeli halleriyle dikkat çekti. Öte yandan denizle buluşan minik Roman'ın da halinden memnun olduğu görüldü. Can Bonomo ve Öykü Karayel mükemmel bir aile tablosu çizerken, genç çifte anne ve babalık çok yakıştı yorumları yapıldı.

Görenler maşallah dedi! Can Bonomo ve Öykü Karayel çiftinin minik bebekleriyle deniz keyfi

Sevilen şarkıcı 34 yaşındaki Can Bonomo daha önce yaptığı açıklamalarda baba olmakla ilgili olarak "Çok başka bir duygu... " demişti.Bonomo, birkaç gün önce de oğlunu ilk kez denize soktuğunu takipçileriyle paylaşmış ve bu kareye "Denizle tanıştı benim güzel oğlum" notunu düşmüştü.

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