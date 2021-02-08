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Görenler şaştı kaldı! Google kamerasına çıplak poz

Google Haritalar Sokak Görünümü (Google Maps Street View) kameraları ilginç bir olayın görüntüsünü aldı. Konuya ilişkin yabancı basında yer alan haberde kimliği belirtilmeyen bir gencin kameraya arkasını dönerek teşhircilik yaptığı belirtildi.

Görenler şaştı kaldı! Google kamerasına çıplak poz

İnternet kullanıcıları, hayatlarını kolaylaştırmak için navigasyon hizmeti veren Google Maps'i (Google Haritalar) kullanıyor. Google Maps'i kullanan birçok kişi bir yere ulaşmada kolaylık sağlaması dışında başka gerekçelerle de kullanıyor.

Google Maps bu kez farklı bir olay üzerinden haber oldu. Google Maps'i kullanan bazı kişilerin yaşadığı şaşkınlık basına da yansıdı. 

Hem gören Google Maps kullanıcılarını hem de okuyanları şaşırtan haberde Google Haritalar Sokak Görünümü (Google Maps Street View) kameralarının güneşli bir günde çektiği anlaşılan fotoğraf sıradan bir yerleşim yerini gösteriyor.

Görüntüde bir adam, binanın hemen dışında, metalik bir gri otomobilin yanında Google Maps kameralarına doğru arkasını dönerek teşhircilik yapıyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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