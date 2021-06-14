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  3. Görenler tanımakta zorlandı! Özge Ulusoy estetikli haliyle sosyal medyanın diline düştü

Görenler tanımakta zorlandı! Özge Ulusoy estetikli haliyle sosyal medyanın diline düştü

Daha önce yaptığı açıklamalarda hiç estetik yapmadığını vurgulayan Özge Ulusoy, son haliyle sosyal medyanın diline düştü. Özge Ulusoy'u son halini beğenmeyen takipçileri, güzel mankeni eleştiri yağmuruna tuttu.

Görenler tanımakta zorlandı! Özge Ulusoy estetikli haliyle sosyal medyanın diline düştü

2003 Miss Turkey yarışmasının ikinci güzeli Özge Ulusoy ve podyumların aranan yüzü olan Özge Ulusoy estetikli hali ile sosyal medyanın diline düştü. Eski haliyle şimdiki hali arasında dağlar kadar fark olan Ulusoy'un estetikli hali sınıfta kaldı.

TAKİPÇİLERİ ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTTU

Daha önce yaptığı açıklamalarda "Yüzüme bıçak değmedi. Yalnızca botoks ve dolgu yaptırıyorum" diyen güzel isim, geçtiğimiz günlerde estetik operasyon geçirdiğini açıklamıştı. Ulusoy'un son hali hayranlarını şoke etti. Değişimi ile şaşırtan Ulusoy'a estetiği abarttın yorumları yapıldı. Öte yandan son hali ile takipçilerinin tanımakta zorluk çektiği Ulusoy, kimileri tarafından Ceylan, kimileri tarafından da Ciciş kardeşlere benzetildi.

Görenler tanımakta zorlandı! Özge Ulusoy estetikli haliyle sosyal medyanın diline düştü

"İNANMASANIZ DA BU İLK AMELİYATIM"

Magazin gündemine estetik haberleri ile gelen Ulusoy açıklama yaparak, "Burnumdan burun ucu ameliyatı oldum. Birçoğunuz inanmasa da bu ilk ameliyatımdı. Hocam bence muazzam bir iş çıkardı" ifadelerini kullanmıştı. 

Görenler tanımakta zorlandı! Özge Ulusoy estetikli haliyle sosyal medyanın diline düştü

Ulusoy'un takipçileri değişime isyan ederken, son gönderisine de bu pozunu paylaşan mankene, 'Kim ki bu', 'Bu sen olamazsın' , 'Esra Ceyda mı bu' ve 'Eski Özge daha iyiydi' şeklinde yorumlar yapıldı.

Görenler tanımakta zorlandı! Özge Ulusoy estetikli haliyle sosyal medyanın diline düştüGörenler tanımakta zorlandı! Özge Ulusoy estetikli haliyle sosyal medyanın diline düştü

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