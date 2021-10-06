Görenleri şoke edecek hastalık! Islak mendil bağımlısı kadın 25 yıldır yıkanmıyor!

ABD'nin Tennessee eyaletinde bulunan Spring Hill şehrinde yaşamını sürdüren Riah bir ıslak mendil bağımlısı. 43 yaşındaki kadının dev bir ıslak mendil stoğu bulunuyor. Etrafta ıslak mendil göremediğinde kendini güvende hissetmeyen Riah tam 25 yıldır da banyo yapmadan ıslak mendillerle temizleniyor. Evindeki her odada, komidinlerde, aracının birçok bölgesinde, çantalarında ıslak mendil bulundurduğunu ifade eden Riah, kullanmayacağı durumda bile ıslak mendile ulaşabilecek durumda olmak istiyor.

YAVAŞ YAVAŞ DUŞ ALMAYI BIRAKMIŞ

Çocukluk zamanlarında duş aldığını ifade eden Riah, önceleri ıslak mendilleri iki duş arasında hızlı temizlik yapabilmek adına kullandığını dile getiriyor. Daha sonra zaman geçtikçe duşun hayatından çıkmaya başladığını ifade eden 43 yaşındaki Riah, ayda bir kez ya da iki ayda bir kez duş almaya başladığını, sonrasında ise hiç almamaya başlayarak 25 yıldır sadece ıslak mendille temizlendiğini ifade ediyor. Riah, kulaklarını, yüzünü, boynunu, omuzlarını, göğsünü, koltuk altlarını, bacaklarını ve ayak parmaklarını ıslak mendil yardımıyla temizliyor.

DUŞ SESİ GEÇMİŞİNİ HATIRLATIYOR

Henüz çocukken cinsel tacize uğradığını ve bunun ardından ise duş başlığından akan sesi duyduğunu ifade eden Riah, bu sesi her her duyduğunda o anı yeniden hatırladığını ifade ediyor. Duş sesini duyduğu anda gerildiğini ve paniğe kapıldığını söyleyen Riah, çevresindekilerin dahi yanında duş almasından rahatsızlık duyuyor ve başkası duş alırken evi terk ediyor.

Bu konuda psikolojik destek alan Riah'ın ıslak mendil bağımlılığından kurtulup kurtulamayacağı ise devam ediyor.