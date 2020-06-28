Görevden alınan Belediye Başkanı'nın testi pozitif çıktı!

HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat, geçtiğimiz hafta terör soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adli kontrolle serbest kaldı. Görevden alınan Polat'ın Covid-19 testi ise pozitif çıktı.

Bunun üzerine bugün belediye dahil beldede görevden alınan Polat'la temaslı kişilerin olduğu 5 adres tedbir amaçlı karantinaya alındı. Beldede jandarma ekiplerinin gerekli uyarıları yaptığı ve İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekiplerinin çalışma yürüttüğü bildirildi.

BEKİR POLAT KİMDİR?

Bekir Polat, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP'den Elazığ Karakoçan'a bağlı Sarıcan Belediye Eş Başkan Adayı oldu