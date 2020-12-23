Görüntüler kan dondurdu! Şişli'deki cinayet anı anbean kamerada
İstanbul Şişli'de gece yarısı bir apartmanın bodrum katındaki dairede eğlenen bir grup arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönmesiyle sokağa taşan olayda taksiye binen şahıs, kavga ettiği arkadaşına ateş açtı. Kalbinden yaralanan kişi taksiye doğru koşarak cama tekme attı ve ardından yere düştü. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Atakan Sokak'ta 13 Aralık’ta saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda sokak ortasında arkadaşı tarafından kalbinden vurulan Selçuk Durna hastaneye kaldırıldı ancak buraya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
Sokakta devam eden kavgada taksiye binen bir şahıs, Selçuk Durna’ya ateş açtı. Cinayet anlarının yansıdığı görüntülerde kalbine gelen kurşunla yaralanan Durna’nın taksiyle kaçan saldırganların aracına tekme attığı görülüyor.
7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Taksinin içinden ateş açması sonucu kalbinden yaralanan Durna, kaldırıldığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından polis 4'ü kadın 7 kişiyi gözaltına aldı.