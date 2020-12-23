Görüntüler kan dondurdu! Şişli'deki cinayet anı anbean kamerada

Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Atakan Sokak'ta 13 Aralık’ta saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda sokak ortasında arkadaşı tarafından kalbinden vurulan Selçuk Durna hastaneye kaldırıldı ancak buraya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Sokakta devam eden kavgada taksiye binen bir şahıs, Selçuk Durna’ya ateş açtı. Cinayet anlarının yansıdığı görüntülerde kalbine gelen kurşunla yaralanan Durna’nın taksiyle kaçan saldırganların aracına tekme attığı görülüyor.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Taksinin içinden ateş açması sonucu kalbinden yaralanan Durna, kaldırıldığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından polis 4'ü kadın 7 kişiyi gözaltına aldı.