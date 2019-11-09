Görüntüler ortaya çıktı! Beşiktaş'ta otobüs durağa böyle daldı

Olay, 3 Kasım'da Beşiktaş'ta meydana gelmişti. Özel halk otobüsü durağa dalarak 1 kişinin ölümüne 12 kişinin ise yaralanmasına yol açöıştı.

Kaza sonrası şoför Necdet Karakuş, elinde bıçakla otobüsten inip duraktaki bir kişiyi bıçaklayıp denize atlamıştı. Necdet Karakuş gözaltına alınmıştı. İfadesinde olay öncesi uyuşturucu kullandığını da itiraf ettiği öğrenilen Necdet K. daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

KAZA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaza anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde halk otobüsünün oldukça süratli olduğu, şoförün çok geç frene bastığı görülüyor.