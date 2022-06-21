Görüntüsü bile rahatsız etmeye yetiyor! Ayak mantarlarından kurtulmak için evde uygulanabilecek doğal yöntemler Giyilen ayakkabılardan, ayakların ıslak ve nemli kalmasından, bağışıklığın zayıf olmasından dolayı meydana gelen ayal mantarları hem kötü bir görüntü veriyor hem de sağlığı olumsuz etkiliyor. Kullanılan ilaçlar ile etkileri azalan mantarlar, evde uygulanacak basit bazı yöntemlerle de kayba uğrayabilir. İşte evde deneyip faydasını görebileceğiniz bazı yöntemler...

1 11 VİCKS Genellikle öksürük ve üst solunum yolları enfeksiyonu için kullanılan vicks krem, günde 1 2 kez olacak şekilde mantar olan bölgeye sürülüp masaj yapılırsa, kremin rahatlatıcı etkilerinden dolayı fayda sağlayacaktır.