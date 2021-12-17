Görüşmelere başlandı! Türk Telekom'un yüzde 55 hissesi satılıyor Genişbant internet, sabit telefon, mobil ve dijital tv yayınları konusunda hizmet veren Türk Telekom'un yüzde 55 hissesi satılıyor. Türkiye Varlık Fonu, azınlık paya sahip olduğu Türk Telekom'un toplam sermayesinin yüzde 55'ini temsil eden paylarını satın almak için LYY Telekomünikasyon AŞ ile görüşmelere başladı.

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Türk Telekom'un yüzde 55 hissesi satılıyor. Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin yüzde 6.68’i Türkiye Varlık Fonu'ndaydı. Akbank, İş Bankası ve Garanti BBVA, Türk Telekom’un OTAŞ’taki yüzde 55’lik hissesini 2018 yılının Aralık ayında borcu karşılığında devralmıştı. Türkiye Varlık Fonu'ndan yapılan Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin toplam sermayesinin yüzde 55'ini temsil eden paylarını satın almak amacıyla LYY Telekomünikasyon AŞ ile görüşmelere başladığı belirtildi. NE OLMUŞTU? Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin yüzde 6.68’i Türkiye Varlık Fonu'ndaydı. Akbank, İş Bankası ve Garanti BBVA, Türk Telekom’un OTAŞ’taki yüzde 55’lik hissesini Aralık 2018'de borcu karşılığında devralmıştı. Bankalar Eylül 2019'da paylarını satmaya karar vermişti. Türk Telekom hisselerini satışa çıkaran bankalar, şirketin yüzde 55 hissesinin devredildiği Levent Yapılandırma'nın LYY'nin ticaret unvanını LYY Telekomünikasyon olarak değiştirdi. ?Cumhurbaşkanı Erdoğan, #Türkiye tarihinde rahmetli Necmettin Erbakan hocadan sonra asgari ücrete en büyük zam yapan lider oldu.



?Peki sizce, 4 bin 250 TL artış yeterli mi? Neler düşünüyorsunuz? — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) December 17, 2021 Berkem Temizel Gece Editörü