GOSB'dan Umman Sultanlığı ile işbirliği anlaşması! Okyanusa sanayi bölgesi kurulacak

Marmara Bölgesinin sanayideki kalbi olan GOSB, hem katılımcısının dünyaya açılmasını sağlamak, onlar için güvenli ve avantajlı yatırım imkanları yaratmak, hem de bu modelin tüm diğer ülkelerdeki sanayi birlikteliklerine örnek olması amacını güttüğü yurtdışı yatırımları projesini sürdürüyor. Bu kapsamda Umman Sultanlığı ile işbirliği anlaşması imzalandı.

GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, Bölge Müdürü Z. Nil Sönmez ve GOSB Hukuk Danışmanı Av. Abdülkadir Güzeloğlu, Umman Sultanlığı’nda yaptıkları görüşmelerde, kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili, Umman 2040 Vizyonu Uygulama Takip Birimi Başkanı Dr. Khamis Bin Saif Al Jabri, Özel Ekonomik Bölgeler ve Serbest Bölgeler Kamu Kurumu Başkanı Dr. Ali Bin Masoud Al Sunaidy, Devlet Bakanı ve Maskat Valisi Sayyid Saud Bin Hilal Bin Hamad Al-Busaidi ve Sanayi, Ticaret ve Yatırımlar Bakanı Qais Mohammed Al-Yousef ile bir araya geldiler.

ANLAŞMA TAMAM

23-26 Mayıs 2021 tarihlerini kapsayan ziyaret programı çerçevesinde, görüşmelerine bir süredir devam edilen, GOSB’un işbirliğinde Umman Sultanlığı’nda, gelişmekte olan Liman kenti Duqm Özel Ekonomi Bölgesi sınırları içinde kurulması planlanan organize sanayi bölgesine yönelik bir işbirliği anlaşması imzalandı. İmza töreninde, Türkiye Cumhuriyeti Muskat Büyükelçisi Ayşe Sözen Usluer ile Umman Sultanlığı Ankara Büyükelçisi Qasım Mohamad Salim Al Salhi de yer aldı.

HİNT OKYANUSU KIYISINDA SANAYİ BÖLGESİ KURULMASI PLANLANIYOR

GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım anlaşma hakkında bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:

“İmzalanan anlaşmaya istinaden GOSB tarafından, Hint Okyanusu kıyısında, otonom yönetim sistemine sahip, tamamen özerk ve yaklaşık 10 milyon m2’lik bir sanayi bölgesi kurulması planlanıyor. Bu sanayi bölgesi ile, Türk ve yabancı yatırımcıların, ülkenin halihazırda bulunan ticaret anlaşmalarını kullanarak farklı pazarlara açılmaları sağlanacak ve GOSB Umman projesi, yerel bürokrasiden uzak kaliteli hizmet sunan bir üretim üssü haline gelecektir”

