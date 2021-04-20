Gövde tasarımı belirlenecek! Yerli otomobile ödüllü tasarım yarışması

Seri üretim için fizibilite çalışmaları sürmekte olan otomobilin tasarım yarışmasına son başvuru tarihi 30 Nisan 2021. Yarışmaya katılan tasarımlar arasında jüri üyelerinin vereceği puanlamada en yüksek puanı alan tasarımlar halkın oylamasına sunulacak ve kazanan tasarım üretilecek. 10 bin TL ödüllü yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes katılabiliyor. Bilgisayar ortamında 2D veya 3D çizimler ile yarışmaya katılmak mümkün. El çizimleri ile yapılan tasarımlar da kabul ediliyor. Yarışma başvuruları "bizimcizgimiz.com" web adresinden alınıyor.

YOLDA KALMA SORUNUNU ORTADAN KALDIRACAK

Fiyat ve boyutları ile şehir içi kullanımında önemli bir ihtiyacı karşılaması ön görülen Türkiye'nin L6E segmentindeki dört tekerlekli, elektrikli aracı, prizlerden şarj edilebildiği gibi elektrik üretmeye imkan tanıyan modüler pedal sistemi ve güneş paneli ile şarj bitmesi nedeniyle yolda kalma gibi sorunları da ortadan kaldıracak. Gidon kontrollü olması planlanan araç, aynı zamanda modüler pedal sistemi ile şehir içi yolculuklarında olumsuz hava koşullarından etkilenmeden spor yapmaya da imkan tanıyor. Çevreci ve ekonomik yönü kadar sağlıklı yaşama katkısı ile ön plana çıkan yeni araç, aynı segmentteki diğer araçlardan bu yönüyle ayrışıyor. İlk etapta elektrik destekli gidon sistemi bulunacak araçta, talebe göre direksiyon sitemli versiyonunun da bulunması planlanıyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı