Göz göze şarkı söylediler! Cem Belevi ile aşk yaşadıkları iddia edilen İrem Derici'den yanıt gecikmedi!

Pop müziğinin sevilen ismi İrem Derici ile Cem Belevi'nin arkadaşlığının aşka dönüştüğü iddiaları magazin gündemini salladı. Son dönemde sık sık yan yana görüntülenen ikilinin bu haberlerin ardından samimi bir şekilde düet yapması söylentileri daha da güçlendirdi.

İrem Derici ve Cem Belevi 'Alışıyor musun' ve 'Alışamıyorum' şarkılarını beraber söylerken birbirlerine olan bakışları aşk iddialarını alevlendirirken İrem Derici bu iddialara yanıt verdi.

"TUHAF BİR ŞEY Mİ?"

Ünlü popçu, geçtiğimiz gün yakın dostu olan Mustafa Ceceli ile birlikte Baltalimanı’ndaki bir mekanda görüntülendi. Cem Belevi ile yeni bir aşka yelken açtığı ve birlikte tatile gittikleri şeklinde çıkan haberler hakkında konuşan Derici, “8 yıllık arkadaşımla tatile gitmem tuhaf bir şey mi? Biz arkadaşız. Yeni bir şey olursa söylerim yani." diyerek yine arkadaş olduklarını dile getirdi

"YAZ BİTMEDEN SKANDAL YAPACAĞIM"

Skandal yaratmayı özlediğini söyleyen Derici, "Yaz bitmeden skandal yaratmak istiyorum. Özledim, skandal özledim. Skandal dediğinde aklına ben gelmiyor muyum? Bugün yok ama yaz bitmeden skandal yapacağım.” şeklinde konuşarak akıllarda soru işareti bıraktı.

"AŞK YÜKLENİYOR"

İrem Derici’nin Instagram hesabından paylaştığı siyah mayolu fotoğrafına Cem Belevi’nin alev emojisi göndermesi gözlerden kaçmamıştı. İrem Derici'nin düet videosunu Instagram sayfasından paylaşmasıyla altına yorum yazan sevenleri "aşk yükleniyor" notunu düştü.

Öte yandan Cem Belevi'nin, 2019 yılında dünyaevine girdiği avukat Ömer Gezen'den geçtiğimiz mart ayında sürpriz şekilde boşanan Bircan Bali ile yakınlaştığı da iddia edilmiş ancak Cem Belevi, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını anlatıp "Çeşme'de denk geldik sohbet ettik Bircan Bali ile. İrem gibi o da sevdiğim tanıdığım bir arkadaşım" demişti.