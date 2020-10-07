Meksika'da yapılan araştırmada aniden ölen 186 gencin beyninde hava kirliliği parçacıkları bulunduRecep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan kimdir? Ne zaman öldü? Neden öldü?Nazlı Bulum kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Oynadığı dizilerOğullarını trafik kazasında kaybeden aileden dava bekleyişiAK Parti'li Özkan: 6-8 Ekim ihanet girişiminin hesabını sormaya devam edeceğizSancaktepe'de devrilen hafriyat kamyonu elektrik tellerini kopardıGözde Seda Altuner kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli?Azerbaycan'ın ilerleyişi Paşinyan'ı korkuttu: Karabağ konusunda tavizler vermeye hazırıziPhone 12'nin tanıtım tarihi belli oldu!Swinger şebekesinde dehşet veren detay: Çocuklarını başka odaya kilitliyorlarmış
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Gözde Seda Altuner kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli?

Gözde Seda Altuner kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli?

Gözde Seda Altuner kimdir? Kanal D'nin bu sezon en güvendiği dizisi olan Sadakatsiz bu akşam ekranlara geliyor. Dizide son dönemlerin yükselen yıldızı olarak dikkatleri üzerine çeken Gözde Seda Altuner'de yer alıyor. Peki Gözde Seda Altuner kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli?

Gözde Seda Altuner kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli?

Gözde Seda Altuner kimdir? Kanal D ekranlarında bu akşam ekranlara gelecek Sadakatsiz  dizisinin güzel oyunculardan Gözde Seda Altuner'in hayatı da merak konusu oldu. Peki Gözde Seda Altuner kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli?

Gözde Seda Altuner kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli?

GÖZDE SEDA ALTUNER KİMDİR?

Gözde Seda Altuner 16 Haziran 1982 yılında İstanbul da dünyaya gelmiştir. Şu an 37 yaşında olan güzel oyuncu ikizler burcudur. Çocukluk yıllarında beri oyuncu olmak isteyen Gözde Seda Altuner Müjdat Gezen Sanat Merkezi tiyatro bölümünü başarı ile tamamlamıştır.

En son 2019 yılında sinemalar da yayınlanan Söz Vermiştim isimli sinema filminde Bilge karakterini canlandırmıştır. Oyunculuk hayatına 2005 yılında Ev hapsi isimli sinema filmi ile sektöre adım atmıştır.

Gözde Seda Altuner kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli?

Gözde Seda Altuner Dizileri

2020 – Sadakatsiz
2010 – Öyle Geçer Zaman ki
2009 – Çılgın Kanal
2007 – Hayat Kavgam
2007 Eşref Saati
Gözde Seda Altuner Filmleri
2019 – Söz Vermiştin
2011 – Cast-ı Olan mı var
2009 – Melekler ve Kumarbazlar
2008 – İş Arıyoruz
2005 – Ev Hapsi
 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT