Gözde Seda Altuner kimdir? Kanal D ekranlarında bu akşam ekranlara gelecek Sadakatsiz dizisinin güzel oyunculardan Gözde Seda Altuner'in hayatı da merak konusu oldu. Peki Gözde Seda Altuner kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli?

GÖZDE SEDA ALTUNER KİMDİR?

Gözde Seda Altuner 16 Haziran 1982 yılında İstanbul da dünyaya gelmiştir. Şu an 37 yaşında olan güzel oyuncu ikizler burcudur. Çocukluk yıllarında beri oyuncu olmak isteyen Gözde Seda Altuner Müjdat Gezen Sanat Merkezi tiyatro bölümünü başarı ile tamamlamıştır.

En son 2019 yılında sinemalar da yayınlanan Söz Vermiştim isimli sinema filminde Bilge karakterini canlandırmıştır. Oyunculuk hayatına 2005 yılında Ev hapsi isimli sinema filmi ile sektöre adım atmıştır.

Gözde Seda Altuner Dizileri

2020 – Sadakatsiz

2010 – Öyle Geçer Zaman ki

2009 – Çılgın Kanal

2007 – Hayat Kavgam

2007 Eşref Saati

Gözde Seda Altuner Filmleri

2019 – Söz Vermiştin

2011 – Cast-ı Olan mı var

2009 – Melekler ve Kumarbazlar

2008 – İş Arıyoruz

2005 – Ev Hapsi

