Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi film, dizide oynadı? İnternet kullanıcıları Gözde Türker'in kim olduğunu merak ediyor. Biz de haberimizde sizler için, Gözde Türker kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi film, dizide oynadı? sorularının yanıtına yer verdik. Detaylar haberimizde...

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ATV ekranlarında yayınlanan "Kardeşlerim" dizisinde "Harika" karakterine hayat veren Gözde Türker'in hayatı, internet kullanıcıları tarafından araştırılan konular arasına girdi. Biz de haberimizde sizler için Gözde Türker kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi film, dizide oynadı? sorularının yanıtını derledik... GÖZDE TÜRKER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ? 17 Eylül 1993 İstanbul doğumlu Gözde Türker 28 yaşındadır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. HANGİ FİLM, DİZİDE OYNADI? Gözde Türker, kamera önü oyunculuk kariyerine, 2013'te yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Safiye Sultan rolü ile başlamıştır. Genç oyuncu Muhteşem Yüzyıl dizisinde 4. sezon 17. bölümde yer almıştır. 2016 yılında başrollerini Burçin Terzioğlu, İlker Kaleli'nin paylaştığı, yayınlandığı döneme damga vuran dizi Poyraz Karayel'de Melis Sayguner karakterini canlandırmıştır. 2018 yılında Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin gibi isimlerin başrolünde olduğu İstanbullu Gelin dizide Ülfet karakterinin gençliğine hayat vermiştir. Şuanda Kardeşlerim dizisinde Harika karakterini canlandırmaktadır. gözde türkerkardeşlerim dizisikardeşlerim