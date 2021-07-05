 Gözler enflasyon verilerine çevrildi! Serbest piyasada bugün dolar - euro fiyatı ne kadar? 5 Temmuz 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz fiyatları

Yurt içinde vatandaşların açıklanmasını merakla beklediği enflasyonun açıklanacağı 5 Temmuz 2021 Pazartesi gününe dolar ve euro kuru yükselişle başladı. Bu kapsamda döviz kurlarındaki son durum da merak ediliyor. Peki Serbest piyasada bugün dolar - euro fiyatı ne kadar? 5 Temmuz 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz fiyatlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Öte yandan AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, haziranda Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,46 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,46) göre bir önceki ay yüzde 16,59 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,97'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE

10.55 Almanya, haziran ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.00 Avro Bölgesi, haziran ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.30 İngiltere, haziran ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

SERBEST PİYASADA BUGÜN DOLAR - EURO FİYATI NE KADAR 5 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ ?

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 5 Temmuz 2021 Pazartesi gününde açılışta 8,6810 TL'den alınıyor, 8,6830 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,3000 TL'den alınıyor, 10,3020 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı 8,6980 , euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 10,2930 TL olarak kayıtlara geçti.

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5 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

5 Temmuz 2021 Pazartesi gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını aşağıdan görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.11 itibariyle aşağıdaki gibidir.

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 8,6656 8,6683

Avro 10,2637 10,3158

Sterlin 11,9997 12,0080

İsviçre Frangı 9,3999 9,4087

Japon Yeni 0,0784 0,0778

S. Arabistan Riyali 2,3069 2,3185

Norveç Kronu 1,0034 1,0094

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)