Ekonomiye yönelik pozitif söylemlerle birlikte düşüşe geçen dolar ve euro kuru son günlerde yükselişe geçerken piyasalar Merkez Bankasının Para Politikaları Kurulu Toplantısından çıkan faiz kararı merakla bekleniyor. Dolar ve euro kurundaki son duruma ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler de 19 Kasım Perşembe dolar ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu? İşte 19 Kasım Perşembe dolar ve euro fiyatları...

1 DOLAR KAÇ TL? ANLIK DOLAR KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar bir önceki kapanışa göre yüzde yüzde 0,15 oranında değişim gösterdi. Saat 09.26 itibariyle bir dolar 7,7137 TL'de alınıyor, 7,7177 TL'den ise satılıyor.

1 EURO KAÇ TL?

Euro önceki güne göre yüzde 0,13 oranında değişim gösterdi. Euro alış kuru 9,1384 TL, satış kuru ise 9,147 TL’dir.

19 KASIM PERŞEMBE DOLAR KURU NE KADAR OLDU BUGÜN?

Dolar kuru bugün açılışta 7,7130 liradan alınıyor, 7,7150 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7220 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

19 KASIM PERŞEMBE EURO KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

Piyasaların açılışında avro 9,1520 liradan alınıyor, avronun satış fiyatı ise 9,1540 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta euronun satış fiyatı 9,1610 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

CANLI DOLAR TAKİBİ | GÜNCEL DOLAR KURU

Döviz fiyatlarında anlık olarak değişim yaşanıyor. İşte bankalardaki güncel dolar kuru fiyatı...

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

19 Kasım Perşembe günü bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

19 Kasım Perşembe günü bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

PİYASALAR FAİZ KARARINA ODAKLANDI

Yurt içinde, ekim ayı kapanışına göre yaklaşık yüzde 17 değer kazanarak rekorlar kıran BIST 100 endeksi, dün etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçerek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,57 azalışla 1.259,72 puandan tamamladı. Dün 7,7018'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalar arası piyasanın açılışında 7,7350 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Borsa İstanbul'da kar satışlarının etkisini artırmasında, salgın nedeniyle alınması beklenen tedbirlerin önemli bir etken olduğunu bildirdi. Dün akşam getirilen tedbirlerin ekonomide duruşa neden olacak bir yapıda olmadığını dile getiren analistler, bugün pay piyasalarında daha pozitif bir seyir izlenebileceğini ve yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının bekleneceğini kaydetti.

Bugün İngiltere ve Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de konut başlangıçları verisinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.225 ve 1.190 seviyelerinin destek 1.300 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi. Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.