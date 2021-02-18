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Gözler Merkez Bankasının faiz kararında! İşte dolar ve euro'da son durum...

Merkez Bankasının Şubat ayına ilişkin faiz kararını açıklayacağı güne dolar kuru 7 TL'nin hemen altında, euro kuru ise 8,40 seviyelerinde başladı. Peki Dolar, euro kaç TL? 18 Şubat 2021 Perşembe güncel döviz kurları ne kadar oldu?

Gözler Merkez Bankasının faiz kararında! İşte dolar ve euro'da son durum...

Yurt içi piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası'nın Para Politikaları Kurulu toplantısı bugün gerçekleşecek. Toplantı sonrası faiz kararı açıklanacak. Güçlü para politikasının devam edeceği beklentisi nedeniyle faizlerin düşürülmesi beklenmiyor.

DOLAR, EURO KAÇ TL?

Dolar kuru saat 09.27 itibarıyla 6,9792 TL'den alınıyor, 6,9865 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 8,4175 TL'den alınıyor, 8,4177 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı,7,0040 lira, avronun satış fiyatı ise 8,4290 lira olarak kayıtlara geçmişti.

18 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE GÜNCEL DÖVİZ KURLARI NE KADAR OLDU?

18 Şubat Perşembe gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz.

                             ALIŞ         SATIŞ

ABD Doları    6,9758       6,9857

Avro               8,4109       8,4251

Sterlin            9,6666       9,6910

İsviçre Frangı  7,7578     7,7714

DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Ekonomist Remzi Özdemir'in değerlendirmelerine göre dolar kuru, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın faiz indirimi yapılamayacağına ilişkin sözleri ve sıkı para politikasının devam edeceğini açıklaması TL'yi destekliyor. Ayrıca yabancı fonların borsadan çıkarak yüksek faizli tahvile yönelmesi sonucu yabancıların alım yapmaması doları düşürüyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Merkez Bankası Ocak ayında gerçekleştirdiği PPK Toplantısında faizleri yüzde 17,00'de sabit tutmuştu. Bankanın 100 baz puan artırması ya da faizleri sabit tutması bekleniyor. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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