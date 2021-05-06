Gözler o saate çevrildi: Merkez Bankası, Mayıs ayı faiz kararını bugün açıklayacak!

Piyasaların ve vatandaşların merakla beklediği faiz kararı bugün açıklanacak. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yönetiminde toplanacak olan kurul saat 14.00'de yapacağı yazılı açıklama ile faiz kararını duyuracak.

FAİZ ARTIRIMI OLACAK MI?

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yönetiminde geçtiğimiz ay yapılan ilk toplantıda faizler yüzde 19'da sabit bırakılmıştı. Analistler Merkez Bankasının bu ay da faizleri yüzde 19'da sabit bırakacağını tahmin ediyor.

Öte yandan faiz kararı sonra dolar ve euro kurundaki değişim de yatırımcıların odağında yer alacak.