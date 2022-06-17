Gözleri koruyor, canlandırıyor! Bu besinler gözlerinizin şahin gibi açılmasını sağlayacak! Görme bozukluları veya yaşa bağlı olarak gözde meydana gelen hastalılar günlük olarak hayatı olumsuz etkileyebiliyor. Ameliyatla tedavi yapılabilen göz rahatsızlıkları, ameliyata gerek kalmadan da tüketilen besinler ile zamanında iyileştirilebilir. Herkesin kolayca ulaşabileceği doğam besinler gözü canlandırır, korur ve daha iyi görmeyi sağlar, İşte göz sağlığı için tüketilmesi gerekenler..

1 10 BALIK Zengin omega-3 asitlerinden dolayı göz sağlığında önemli bir yeri olan balık, göz kuruluğu, bulanık görme gibi rahatsızlıkları iyileştirmeye yardımcı olabilir. Somon, alabalık, hamsi, sardalye, orkinos gibi balıklar göz sağlığının iyileştirilmesi için tüketilebilir.