Göztepe 0 - 0 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1.Lig'in 4. hafta maçında Göztepe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Göztepe 0 - 0 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Oğuz Kağan Çalışır, Mehmet Ali Akkor

Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Uğur Kaan Yıldız (Dk. 46 Tijanic), Arslanagic, Emir Ortakaya, İsmail Köybaşı, Mamah, Yalçın Kayan (Dk. 77 Yunus Emre Gedik), Mesut Emre Kesik (Dk. 90+1 Ege Özkayımoğlu), Yasin Öztekin, Palmer (Dk. 64 Emre Çolak), Atanga (Dk. 46 Hüsamettin Yener)

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Gökhan Gül, Mert Kula, Musa Şahindere, Barış Alıcı, Grechyshkin, Aksel Aktaş (Dk. 90+3 Bieliaiev), Ahmet Arda Tuzcu (Dk. 87 Sami Gökhan Altıparmak), Serdarcan Eralp (Dk. 84 Ulusoy Mert Kabasakal), İlker Karakaş

Sarı kartlar: Dk. 36 Emir Ortakaya, Dk. 63 Palmer, Dk. 90+4 Arslanagic (Göztepe), Dk. 49 Metin Diyadin (Teknik direktör), Dk. 89 Bieliaiev (Yedek kulübesinde), Dk. 90+6 Metehan Mert (Gençlerbirliği)

Göztepe 0 - 0 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU

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