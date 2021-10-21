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Göztepe 0- 1 Trabzonspor | Maç sonucu

Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 10. hafta karşılaşmasında Göztepe ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği maç sonuçlandı. Trabzonspor, Göztepe'yi 1 - 0 mağlup etti.

Göztepe 0- 1 Trabzonspor | Maç sonucu

Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmaları ile futbol heyecanı sürecek. Bu kapsamda Göztepe ile Trabzonspor takımları kozlarını paylaşıyor. İki takımın da 3 puan hedefiyle sahaya çıktığı bu zorlu karşılaşmayı Trabzonspor galip gelerek tamamladı. Maç sonu skor Trabzonspor 1- 0 Göztepe olarak belirlendi.

Göztepe 0- 1 Trabzonspor | Maç sonucu

TRABZONSPOR 1-0 GÖZTEPE | MAÇ SONUCU

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kemal Yılmaz, Esat Sancaktar

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic, Atınç Nukan, Kahraman Demirtaş, Murat Paluli (Dk. 82 Kerim Alıcı), Yalçın Kayan (Dk. 64 Soner Aydoğdu), Obinna, Burekovic (Dk. 49 Berkan Emir), Cherif Ndiaye (Dk. 82 Baku), Lourency (Dk. 64 Tijanic), Jahovic

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz (Dk. 71 Serkan Asan), Edgar Ie, Vitor Hugo, Denswil, Abdülkadir Ömür (Dk. 87 Hüseyin Türkmen), Berat Ayberk Özdemir, Hamsik, Yusuf Sarı (Dk. 46 Siopis), Gervinho (Dk. 76 Cornelius), Djaniny

Gol: Dk. 56 Gervinho (Trabzonspor)

Kırmızı Kart: İlhan Şahin (Devre arasında) (Sportif menajer) (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 9 Jahovic, Dk. 30 Nestor El Maestro (Teknik direktör), İrfan Can Eğribayat (Devre arasında), Dk. 65 Soner Aydoğdu, Dk. 90+5 Atınç Nukan (Göztepe), Hamsik (Devre arasında), Dk. 58 Vitor Hugo, Dk. 90 Cornelius, Dk. 90+7 Hüseyin Türkmen (Trabzonspor)

Karşılaşmanın 56. dakikasında Trabzonspor öne geçti. Abdülkadir Ömür'ün pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Gervinho, ceza sahasına girdikten sonra uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

60. dakikada Jahovic'in Vitor Hugo'nun müdahalesiyle ceza sahası dışında yerde kaldığı pozisyonun ardından kazanılan serbest vuruşu kullanan Lourency'nin şutunda, top üstten auta gitti.

79. dakikada Jahovic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Soner Aydoğdu'nun kaleye göndermek istediği top, Cherif Ndiaye'ye çarpıp tekrar Soner'e geldi. Bu oyuncunun tekrar vuruşunda top filelere gitse de ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

86. dakikada Trabzonsporlu oyuncuların uzaklaştırmak istediği topla ceza sahasında buluşan Baku'nun şutunda, top direğin yanından dışarı gitti.

90+8. dakikada Göztepe'nin kullandığı köşe vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat'ın da Trabzonspor ceza sahasında olduğu karambolde sarı-kırmızılı futbolcular, pozisyondan faydalanamadı.

Müsabaka Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Göztepe 0- 1 Trabzonspor | Maç sonucu

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Dino, Kahraman, Dzenan, Obinna, Yalçın, Lourency, Ndiaye, Jahovic

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Denswil, Berat, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Gervinho, Djaniny

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