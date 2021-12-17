Göztepe 0-1 VavaCars Fatih Karagümrük | Maç sonucu, özeti | Caner Erkin'den harika gol

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 17.hafta maçlarıyla devam etti. Bu kapsamda Göztepe ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

11. dakikada Göztepe önemli bir pozisyondan faydalanamadı. Sağ kanattan Tijanic'in pasıyla ceza sahası içinde topa sahip olan Cherif Ndiaye'nin şutunda kalecinin uzaklaştırdığı meşin yuvarlakla buluşan Soner'in şutunda top bir kez daha kaleciden döndü. Meşin yuvarlağa tekrar sahip olan Cherif Ndiaye'nin ilk şutunda direkten dönen top, oyuncunun ikinci vuruşunda savunma oyuncuları tarafından kornere uzaklaştırıldı.

27. dakikada Soner'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topa iyi yükselen Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

32. dakikada ceza sahası içindeki Ahmed Musa'nın şutunda top filelere gitse de VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

45. dakikada sağ kanattan Ahmed Musa'nın yaptığı ortada ceza sahası içindeki Bertolacci'nin şutunda top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

52. dakikada sağ kanattan Tijanic'in yaptığı ortada Jahovic'in kafa vuruşunda, top kalecide kaldı.

70. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında sol kanattan Berkan Emir'in yaptığı ortada, Jahovic'in bekletmeden yaptığı vuruşta, top üstten auta gitti.

76. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Biglia'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Caner Erkin'in uzak mesafeden attığı düzgün şutta, top filelerle buluştu: 1-0.

Karşılaşma VavaCars Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Volkan Bayarslan, Özgür Ertem, Gökhan Barcın

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic, Atınç Nukan, Atakan Çankaya (Dk. 82 Beykan Şimşek), Murat Paluli (Dk. 82 Kerim Alıcı), Obinna, Soner Aydoğdu (Dk. 69 Yalçın Kayan), Berkan Emir (Dk. 82 Burekovic), Tijanic, Cherif Ndiaye (Dk. 69 Lourency), Jahovic

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad (Dk. 85 Balkovec), Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Adnan Uğur (Dk. 58 Jimmy Durmaz), Biglia, Bertolacci (Dk. 69 Erhun Aksel Öztümer), Karamoh (Dk. 85 Tunay Torun), Ahmed Musa, Salibur (Dk. 69 Borini)

Gol: Dk. 76 Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 51 Burak Bekaroğlu (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 81 Berkan Emir, Dk. 90 Lourency, Dk. 90+3 Obinna (Göztepe)