Göztepe 0-2 Hatayspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de haftalar geçerken, futbol heyecanı da katlanarak devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde ise Göztepe ile Hatayspor takımları kozlarını paylaştı. Konuk ekip, etkili oynadığı karşılaşmadan M. Diouf ile bulduğu iki golle üstün ayrıldı. Rakibini 0-2 yenen Hatayspor bu sonuçla puanını 13'e çıkarıp maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşirken, Göztepe ise üst üste ikinci mağlubiyetini aldı ve 5 puanda kaldı.

GÖZTEPE 0-2 HATAYSPOR

7. dakikada sol kanattan gelişen Hatayspor atağında Kaabi, rakibini geçip topu kale önüne çevirdi. Ceza sahası içinde bulunan Diouf’un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat’tan oyun alanına geri döndü.

13. dakikada sol kanattan atak yapan Göztepe’de, Berkan Emir ceza sahasına ortaladı. Defansı aşan topla arka direkte buluşan Soner Aydoğdu, şutunu kaleye gönderdi ancak kaleci Munir topun sahibi oldu.

24. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe’de Ndiaye topla birlikte ceza sahasına girip Yalçın Kayan’a pas verdi. Topla buluşan Yalçın Kayan şutunu attı ancak kaleci Munir topu çeldi.

30. dakikada sağ kanattan Kamil Ahmet Çörekçi’nin ceza sahasına yaptığı ortadan yükselen Diouf, kafa vuruşuyla topu kaleye gönderdi, meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

35. dakikada Ribeiro ile serbest vuruş kullanan Hatayspor’da ceza sahası içinde bulunan Burak Öksüz, kafayla topu kale önüne çevirdi. Diouf meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 0-1

45+2 dakikada sağ kanattan yüklenen Göztepe’de Halil Akbunar, Ndiaye ile verkaç yaparak savunma arkasına kaçtı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Hali Akbunar sağ çaprazdan şutunu attı ancak kaleci Munir topu uzanarak kornere çeldi.

49. dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Saba, sağ çaprazdan top sürerek geldiği ceza sahası yayının üzerinden şutunu attı ancak meşin yuvarlak sağ kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

75. dakikada Göztepeli Beykan Şimşek, Kamil Ahmet Çörekçi’ye yaptığı müdahalenin ardından yapılan VAR incelemesi neticesinde hakem Suat Arslanboğa’nın gösterdiği kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

78. dakikada orta alandan gelişen Hatayspor atağında Saba, ceza sahasına girerek çizgiye yakın bir noktadan ortasını yaptı. Ceza sahasında bulunan Diouf, gelişine bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-2

90+2. dakikada sol kanattan gelişen Hatayspor atağında Diouf’un kale önüne çevirdiği topa dokunan Dylan’ın vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.