Göztepe, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 28. hafta maçında Göztepe, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 28. hafta maçında Göztepe, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Göztepe ve Çaykur Rizespor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 28. hafta maçında Göztepe sahasında Çaykur Rizespor ile 06.04.2021 16:00'da karşılaştı. Gürsel Aksel Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Göztepe, Çaykur Rizespor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Göztepe, Çaykur Rizespor maç sonucu:
|Göztepe
|Çaykur Rizespor
|2
|0
Göztepe Çaykur Rizespor Maçının Özeti İçin Tıklayın
Göztepe, Çaykur Rizespor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Gürsel Aksel Stadyumu
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
06.04.2021 16:00
Göztepe Çaykur Rizespor Maçının Hakemleri
Mustafa Öğretmenoğlu(hakem), Samet Çiçek(1. Yardımcı Hakem), Bilal Gölen(2. Yardımcı Hakem), Murat Erdoğan(dördüncü Hakem), Mert Güzenge(var), Erdinç Sezertam(avar)
Göztepe
Göztepe İlk 11
70. İrfan Can Eğribayat, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 7. Halil Akbunar, 8. Soner Aydoğdu, 9. Pape Cherıf Ndıaye, 11. Zlatko Trıpıc, 32. Peter Antonıo Zulj, 33. Atınç Nukan, 41. Berkan Emir, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 77. Murat Paluli
Yedekler
13. Arda Özçimen, 30. Yalçın Kayan, 6. Kubilay Sönmez, 18. Adıs Jahovıc, 20. Lamine Gassama, 22. Brown Aıde Ideye, 29. Foussenı Dıabate, 44. Anderson Esıtı, 68. Dzenan Burekovıc, 99. Stefano Napoleonı
Teknik Sorumlu
Ünal Karaman
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Çaykur Rizespor İlk 11
25. Gökhan Akkan, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 80. Yassıne Merıah, 88. Damjan Dokovıc, 4. Montassar Omar Talbı, 53. Darıo Melnjak, 11. Tunay Torun, 52. Erik Sabo, 66. Doğan Erdoğan, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa
Yedekler
1. Tarık Çetin, 5. Abdullah Durak, 6. Yasin Pehlivan, 7. Loic Alex Teliere Hubert Remy, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 13. İsmail Köybaşı, 15. Selim Ay, 24. Emır Dılaver, 26. Onur Bulut, 55. Mykola Morozıuk
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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Süper Lig 28. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|30
|20
|4
|6
|63
|31
|64
|32
|2
|Fenerbahçe
|31
|19
|5
|7
|55
|31
|62
|24
|3
|Galatasaray
|31
|19
|4
|8
|61
|30
|61
|31
|4
|Trabzonspor
|31
|16
|8
|7
|39
|30
|56
|9
|5
|Alanyaspor
|31
|14
|7
|10
|49
|31
|49
|18
|6
|Hatayspor
|31
|14
|7
|10
|51
|37
|49
|14
|7
|Fatih Karagümrük
|32
|13
|9
|10
|47
|38
|48
|9
|8
|Gaziantep FK
|30
|12
|11
|7
|44
|34
|47
|10
|9
|Göztepe
|32
|11
|10
|11
|46
|42
|43
|4
|10
|Sivasspor
|30
|9
|14
|7
|37
|35
|41
|2
|11
|Konyaspor
|30
|10
|9
|11
|37
|36
|39
|1
|12
|Antalyaspor
|31
|8
|15
|8
|29
|37
|39
|-8
|13
|Çaykur Rizespor
|31
|8
|11
|12
|36
|49
|35
|-13
|14
|Kasımpaşa
|31
|9
|7
|15
|34
|47
|34
|-13
|15
|Başakşehir FK
|31
|8
|9
|14
|35
|49
|33
|-14
|16
|Yeni Malatyaspor
|30
|7
|11
|12
|38
|44
|32
|-6
|17
|MKE Ankaragücü
|30
|9
|5
|16
|36
|49
|32
|-13
|18
|Kayserispor
|30
|8
|8
|14
|23
|39
|32
|-16
|19
|Gençlerbirliği
|30
|8
|6
|16
|28
|52
|30
|-24
|20
|BB Erzurumspor
|31
|6
|9
|16
|29
|51
|27
|-22
|21
|Denizlispor
|30
|6
|7
|17
|26
|51
|25
|-25
Süper Lig 28. hafta Fikstür sonuçları
|02.03.2021
|Yeni Malatyaspor
|0-1
|Beşiktaş
|02.03.2021
|Gaziantep FK
|2-1
|Gençlerbirliği
|03.03.2021
|Sivasspor
|1-1
|Hatayspor
|03.03.2021
|BB Erzurumspor
|2-2
|Fatih Karagümrük
|03.03.2021
|MKE Ankaragücü
|2-1
|Galatasaray
|03.03.2021
|Başakşehir FK
|1-1
|Konyaspor
|03.03.2021
|Kayserispor
|2-1
|Çaykur Rizespor
|04.03.2021
|Fenerbahçe
|1-1
|Antalyaspor
|04.03.2021
|Kasımpaşa
|1-2
|Trabzonspor
|04.03.2021
|Alanyaspor
|1-1
|Göztepe
KAYNAK:TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU