Göztepe, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 28. hafta maçında Göztepe, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Göztepe ve Çaykur Rizespor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 28. hafta maçında Göztepe sahasında Çaykur Rizespor ile 06.04.2021 16:00'da karşılaştı. Gürsel Aksel Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Göztepe, Çaykur Rizespor Maç Sonucu Ne Oldu? Göztepe - Çaykur Rizespor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Göztepe, Çaykur Rizespor maç sonucu: Göztepe Çaykur Rizespor 2 0 Göztepe Çaykur Rizespor Maçının Özeti İçin Tıklayın Göztepe, Çaykur Rizespor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Gürsel Aksel Stadyumu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

06.04.2021 16:00

Göztepe Çaykur Rizespor Maçının Hakemleri

Mustafa Öğretmenoğlu(hakem), Samet Çiçek(1. Yardımcı Hakem), Bilal Gölen(2. Yardımcı Hakem), Murat Erdoğan(dördüncü Hakem), Mert Güzenge(var), Erdinç Sezertam(avar)

Göztepe

Göztepe İlk 11

70. İrfan Can Eğribayat, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 7. Halil Akbunar, 8. Soner Aydoğdu, 9. Pape Cherıf Ndıaye, 11. Zlatko Trıpıc, 32. Peter Antonıo Zulj, 33. Atınç Nukan, 41. Berkan Emir, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 77. Murat Paluli

Yedekler

13. Arda Özçimen, 30. Yalçın Kayan, 6. Kubilay Sönmez, 18. Adıs Jahovıc, 20. Lamine Gassama, 22. Brown Aıde Ideye, 29. Foussenı Dıabate, 44. Anderson Esıtı, 68. Dzenan Burekovıc, 99. Stefano Napoleonı

Teknik Sorumlu

Ünal Karaman

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

25. Gökhan Akkan, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 80. Yassıne Merıah, 88. Damjan Dokovıc, 4. Montassar Omar Talbı, 53. Darıo Melnjak, 11. Tunay Torun, 52. Erik Sabo, 66. Doğan Erdoğan, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa

Yedekler

1. Tarık Çetin, 5. Abdullah Durak, 6. Yasin Pehlivan, 7. Loic Alex Teliere Hubert Remy, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 13. İsmail Köybaşı, 15. Selim Ay, 24. Emır Dılaver, 26. Onur Bulut, 55. Mykola Morozıuk

Teknik Sorumlu

Bülent Uygun

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 28. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 30 20 4 6 63 31 64 32 2 Fenerbahçe 31 19 5 7 55 31 62 24 3 Galatasaray 31 19 4 8 61 30 61 31 4 Trabzonspor 31 16 8 7 39 30 56 9 5 Alanyaspor 31 14 7 10 49 31 49 18 6 Hatayspor 31 14 7 10 51 37 49 14 7 Fatih Karagümrük 32 13 9 10 47 38 48 9 8 Gaziantep FK 30 12 11 7 44 34 47 10 9 Göztepe 32 11 10 11 46 42 43 4 10 Sivasspor 30 9 14 7 37 35 41 2 11 Konyaspor 30 10 9 11 37 36 39 1 12 Antalyaspor 31 8 15 8 29 37 39 -8 13 Çaykur Rizespor 31 8 11 12 36 49 35 -13 14 Kasımpaşa 31 9 7 15 34 47 34 -13 15 Başakşehir FK 31 8 9 14 35 49 33 -14 16 Yeni Malatyaspor 30 7 11 12 38 44 32 -6 17 MKE Ankaragücü 30 9 5 16 36 49 32 -13 18 Kayserispor 30 8 8 14 23 39 32 -16 19 Gençlerbirliği 30 8 6 16 28 52 30 -24 20 BB Erzurumspor 31 6 9 16 29 51 27 -22 21 Denizlispor 30 6 7 17 26 51 25 -25

Süper Lig 28. hafta Fikstür sonuçları

02.03.2021 Yeni Malatyaspor 0-1 Beşiktaş 02.03.2021 Gaziantep FK 2-1 Gençlerbirliği 03.03.2021 Sivasspor 1-1 Hatayspor 03.03.2021 BB Erzurumspor 2-2 Fatih Karagümrük 03.03.2021 MKE Ankaragücü 2-1 Galatasaray 03.03.2021 Başakşehir FK 1-1 Konyaspor 03.03.2021 Kayserispor 2-1 Çaykur Rizespor 04.03.2021 Fenerbahçe 1-1 Antalyaspor 04.03.2021 Kasımpaşa 1-2 Trabzonspor 04.03.2021 Alanyaspor 1-1 Göztepe

KAYNAK:TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU