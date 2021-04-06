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Göztepe, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 28. hafta maçında Göztepe, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Göztepe, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 28. hafta maçında Göztepe, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Göztepe ve Çaykur Rizespor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 28. hafta maçında Göztepe sahasında Çaykur Rizespor ile 06.04.2021 16:00'da karşılaştı. Gürsel Aksel Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Göztepe, Çaykur Rizespor Maç Sonucu Ne Oldu?

Göztepe - Çaykur Rizespor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Göztepe, Çaykur Rizespor maç sonucu:

GÖZTEPE ÇAYKUR RİZESPOR
Göztepe Çaykur Rizespor
2 0

Göztepe Çaykur Rizespor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Göztepe, Çaykur Rizespor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Gürsel Aksel Stadyumu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

06.04.2021 16:00

Göztepe Çaykur Rizespor Maçının Hakemleri

Mustafa Öğretmenoğlu(hakem), Samet Çiçek(1. Yardımcı Hakem), Bilal Gölen(2. Yardımcı Hakem), Murat Erdoğan(dördüncü Hakem), Mert Güzenge(var), Erdinç Sezertam(avar)

GÖZTEPEGöztepe

Göztepe İlk 11

70. İrfan Can Eğribayat, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 7. Halil Akbunar, 8. Soner Aydoğdu, 9. Pape Cherıf Ndıaye, 11. Zlatko Trıpıc, 32. Peter Antonıo Zulj, 33. Atınç Nukan, 41. Berkan Emir, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 77. Murat Paluli

Yedekler

13. Arda Özçimen, 30. Yalçın Kayan, 6. Kubilay Sönmez, 18. Adıs Jahovıc, 20. Lamine Gassama, 22. Brown Aıde Ideye, 29. Foussenı Dıabate, 44. Anderson Esıtı, 68. Dzenan Burekovıc, 99. Stefano Napoleonı

Teknik Sorumlu

Ünal Karaman

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

ÇAYKUR RİZESPORÇaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

25. Gökhan Akkan, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 80. Yassıne Merıah, 88. Damjan Dokovıc, 4. Montassar Omar Talbı, 53. Darıo Melnjak, 11. Tunay Torun, 52. Erik Sabo, 66. Doğan Erdoğan, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa

Yedekler

1. Tarık Çetin, 5. Abdullah Durak, 6. Yasin Pehlivan, 7. Loic Alex Teliere Hubert Remy, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 13. İsmail Köybaşı, 15. Selim Ay, 24. Emır Dılaver, 26. Onur Bulut, 55. Mykola Morozıuk

Teknik Sorumlu

Bülent Uygun

Goller

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Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 28. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş30204663316432
2Fenerbahçe31195755316224
3Galatasaray31194861306131
4Trabzonspor3116873930569
5Alanyaspor311471049314918
6Hatayspor311471051374914
7Fatih Karagümrük32139104738489
8Gaziantep FK301211744344710
9Göztepe321110114642434
10Sivasspor3091473735412
11Konyaspor30109113736391
12Antalyaspor318158293739-8
13Çaykur Rizespor3181112364935-13
14Kasımpaşa319715344734-13
15Başakşehir FK318914354933-14
16Yeni Malatyaspor3071112384432-6
17MKE Ankaragücü309516364932-13
18Kayserispor308814233932-16
19Gençlerbirliği308616285230-24
20BB Erzurumspor316916295127-22
21Denizlispor306717265125-25

Süper Lig 28. hafta Fikstür sonuçları

02.03.2021Yeni Malatyaspor0-1Beşiktaş
02.03.2021Gaziantep FK2-1Gençlerbirliği
03.03.2021Sivasspor1-1Hatayspor
03.03.2021BB Erzurumspor2-2Fatih Karagümrük
03.03.2021MKE Ankaragücü2-1Galatasaray
03.03.2021Başakşehir FK1-1Konyaspor
03.03.2021Kayserispor2-1Çaykur Rizespor
04.03.2021Fenerbahçe1-1Antalyaspor
04.03.2021Kasımpaşa1-2Trabzonspor
04.03.2021Alanyaspor1-1Göztepe

KAYNAK:TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

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