Geride kalan 11 haftada keyifli karşılaşmalara sahne olan Süper Lig'de Milli ara öncesi yeni haftaya giriliyor. Bu kapsamda 12. hafta karşılaşmasında Göztepe ile Konyaspor takımları karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar...

GÖZTEPE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Göztepe - Konyaspor maçı 7 Kasım 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyeti hedeflediği bu zorlu müsabaka İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

GÖZTEPE - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe - Konyaspor maçı Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GÖZTEPE - KONYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Göztepe - Konyaspor maçını hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını İbrahim Mehmet Kısa ve Özgür Ertem yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Oğuzhan Aksu görev alacak.