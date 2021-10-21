Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmaları ile futbol heyecanı sürecek. Bu kapsamda Göztepe ile Trabzonspor takımları kozlarını paylaşacak. İki takımın da 3 puan hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanı arıyor. Bu sorulara ilişkin detaylara haberimizde yer verdik...

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Göztepe - Trabzonspor maçı 23 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe - Trabzonspor maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Atilla Karaoğulan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Esat Sancaktar yönetecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Kadir Sağlam görev alacak.